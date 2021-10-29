Küçük Kadınlar dizisiyle yıldızı parlamıştı! Fulya Zenginer hamile olduğunu sosyal medyadan böyle duyurdu! Meğer haftalardır...
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu. 2 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabına yükleyen güzel oyuncu açıklama kısmına, "Ailenin yeni üyesi bekleniyor... Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum... Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel" notunu ekledi. Zenginer'in fotoğrafına saatler içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Küçük kadınlar dizisiyle ünlenen Fulya Zenginer meğer haftalardır hamileymiş ancak karnı büyümeden haber vermek istememiş.
2008-2011 yılları arasında yayımlanan Küçük Kadınlar dizisiyle ünlenen ardından da 2012'de yayınlanan Benim İçin Üzülme dizisiyle ününe ün katan oyuncu Fulya Zenginer yıllar sonra verdiği güzel haberle magazin gündemine bomba gibi düştü. Zenginer, 2109 yılında evlenme teklifine 'Evet' dediği eşi Kuntay Tarık Evren'den hamile olduğunu duyurdu. Evren ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncuya binlerce tebrik mesajı geldi.
Bebeğinin ultrason fotoğraflarını paylaşan Zenginer şu ifadeleri kullandı:
"Ailenin yeni üyesi bekleniyor. Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel."