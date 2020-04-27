Küçük İbo'nun son haline bakın! İbrahim Tatlıses'in tahtına adaydı... Küçük İbo kimdir, kaç yaşında?
İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda, yanık türküler söyleyen bir çocuktu. Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri fethetmişti... Ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük İbo'nun hızla yükselişi bir anda son buldu. Ardından ortalardan kayboldu. Şimdilerde sahne alsa da eski şöhreti kalmadı. Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali sizi çok şaşırtacak.
27.04.2020 08:28
- Son Güncelleme: 27.04.2020 08:28
Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı. Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti.
Artık 'Küçük İbo'luğu kalmadı ama hala sahne almaya devam ediyor. İşte başta bir dönemin yıldızı Küçük İbo olmak üzere çocuk yıldızların değişimi.
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