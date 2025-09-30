PODCAST CANLI YAYIN

Küçük İbo TAKVİM'e konuştu! Sanat dünyasına Gazze çağrısı: “Sessiz kalmak insanlığa sığmaz”

İbo Show'daki performanslarıyla hafızalara kazınan ve İbrahim Tatlıses'in veliahttı olarak gösterilen Küçük İbo lakaplı İbrahim Küçük, Takvim'den Mehmet Özkan'a verdiği röportajda Gazze yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek "Sessiz kalmak insanlığa sığmaz" dedi. Küçük, "Çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden orada bir katliam yapılıyor. Bunun dinle hiçbir alakası yok Bu insanlıkla alakalı bir durum" ifadelerini kullandı.

Küçük İbo olarak bilinen İbrahim Küçük, Takvim'e özel açıklamalarda bulundu.


Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Küçük, "Sessiz kalmak insanlığa sığmaz" diyerek sert sözlerle tepki gösterdi.

Mehmet Özkan'a verdiği röportajda Gazze yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze ile alakalı hassasiyetimi, belki de bunu bir yerde konuşmadım ama defalarca dile getirdim. Sadece bizim değil dünyanın bir kanayan yarasıdır. Yaklaşık iki yıldır orada bir katliam yapılıyor. Çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden orada bir katliam yapılıyor. Bunun dinle hiçbir alakası yok. Bunun Müslümanlık ile hiç alakası yok. Bu insanlıkla alakalı bir durum, insanlık dramı.

Sayın Cumhurbaşkanımız da her gittiği ilde, ülkelerde bunu dile getiriyor. Hassasiyetini, duruşunu defalarca hep göstermiştir, gösteriyor. Şimdi bizde kimisi programlarda konuşuyor. Bu konuda hassasiyeti olmayan insanla zaten arkadaşlık yapmıyorsun. Ortamında da bulunmuyorsun.

"DÜNYA ARTIK SESİNİ ÇIKARMAYA BAŞLADI"

Şimdi son zamanlarda bakıyorum yani dünya artık sesini çıkarmaya başladı. Dün mesela bir Instagram'da gördüm Meksika'da ayaklanma olmuş. Artık dünya sesini çıkarmaya başladı. Geç bile kalındı ama sesini çıkarmaya başladı. İnşallah katliamların duracak, en büyük temennimiz bir an önce bu katliamın durmasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda zaten gerekli hassasiyeti gösteriyor. Dün 152 ülkeden bahsediliyordu galiba, 152 ülkede tanıdı. Zaten olması gereken bir şeydi. Orada bir devlet var, orada bir ülke var, Filistin devleti var ve göz göre göre de bir katliam varç Hani yıllardır vardı ama iki yıldır aleni var artık. Artık gözümüze sokularak yapılıyor"

"Bir an önce artık bu zihniyetin, bu katliamcıların bir an önce durdurulması gerektiğini düşünüyorum" diyen Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orada çocuklar, yaşlılarımız var. Bunları düşünmek için insan olmak yeterli ya. İnsan olmak yeterli. Yani bunu hissedebilmek çok önemli. Mesela bazı birkaç oyuncu, yabancı oyuncular bakıyorum profilinde Free Palestine yazıyor. Kimse istemiyor artık. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunları destekleyenler de artık istemiyor olmasını. Halk ayaklandı. En büyük güç halktır. Artık bunu destekleyen kesim de savunamaz hale geldi. İstemiyor artık. Bir an önce katliamın durmasını temenni ediyorum. Duracak böyle gitmeyecek. Çünkü artık dünya uyandı. Dünya ayaklandı.

"OMURGA VE ONUR ŞART"

İbrahim Küçük, şöyle konuştu: "Konserlere gidiyoruz ama işimiz o. Yapacak bir şey yok. Belki bir iki gülüyoruz programlarda ama inan bana yani öyle göründüğü gibi değil ya. Hepimizin elinde telefon görürüz ya. Göz göre göre orada bir katliam var.

Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Omurga ve onur şart. Onurunla yaşayacaksın abi. Onurunla yaşayacaksın. Ben bugün varım yarın yokum ama ben istiyorum ki çocuğun beni izlediği zaman ekranda televizyonda bunları örnek alsın. O da devam ediyor. Sizin karakteriniz ve duruşunuzla gurur duysun. Sen onurunla yaşa, rızkı veren Allah'tır. Kimse aç kalmaz, yeter ki onurunla yaşa"

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR ANDI"

Küçük İbo, röportaj sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili anısını da paylaştı:

"Benim için çok önemli olan bir anımız oldu. 1997 yılında İstanbul'da Gülhane etkinlikleri oldu. Sayın cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki zamanında ben de konserde bulundum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız sahnede gerçekten benim de hiçbir zaman unutamayacağım bir cümle sarf etti. 'Küçük İbo Rabbimizin bu topluma bir lütfudur. Allah nazardan saklasın diyorum, Küçük İbo' dedi. Çok mutlu oldum"

Ünlü sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani çocuğum ama bak şimdi çocukça bir mutluluk anlatacağım. Bir lider tarafından onur ediliyorsun. Bir evladı gibi sahip çıkması benim için yani unutulmaz bir andı. Bana desen ki 'İbrahim unutamayacağım bir şey var mı' direkt bunu söylerim. Benim için çok önemliydi çok özeldi. Özel bir andı. Bu her zaman da böyle kalacak"