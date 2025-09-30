Küçük İbo TAKVİM'e konuştu! Sanat dünyasına Gazze çağrısı: “Sessiz kalmak insanlığa sığmaz”

"Bir an önce artık bu zihniyetin, bu katliamcıların bir an önce durdurulması gerektiğini düşünüyorum" diyen Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orada çocuklar, yaşlılarımız var. Bunları düşünmek için insan olmak yeterli ya. İnsan olmak yeterli. Yani bunu hissedebilmek çok önemli. Mesela bazı birkaç oyuncu, yabancı oyuncular bakıyorum profilinde Free Palestine yazıyor. Kimse istemiyor artık. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunları destekleyenler de artık istemiyor olmasını. Halk ayaklandı. En büyük güç halktır. Artık bunu destekleyen kesim de savunamaz hale geldi. İstemiyor artık. Bir an önce katliamın durmasını temenni ediyorum. Duracak böyle gitmeyecek. Çünkü artık dünya uyandı. Dünya ayaklandı.