Küçük İbo TAKVİM'e konuştu! Sanat dünyasına Gazze çağrısı: “Sessiz kalmak insanlığa sığmaz”
İbo Show'daki performanslarıyla hafızalara kazınan ve İbrahim Tatlıses'in veliahttı olarak gösterilen Küçük İbo lakaplı İbrahim Küçük, Takvim'den Mehmet Özkan'a verdiği röportajda Gazze yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek "Sessiz kalmak insanlığa sığmaz" dedi. Küçük, "Çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden orada bir katliam yapılıyor. Bunun dinle hiçbir alakası yok Bu insanlıkla alakalı bir durum" ifadelerini kullandı.
