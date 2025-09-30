"SEN HÜLYA AVŞAR'IN KUCAĞINA OTURMUŞ BİR ADAMSIN"

1998 yılında bir televizyon kanalında Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla kanalın kapatılmasına neden olan İbrahim Küçük, magazin tarihine geçen olayla ilgili de şöyle konuştu:

"Hülya Avşar'ın programına 2-3 kere çıktım. Beklemediğimiz şekilde izlenen bir programdı. Hülya Hanım'ın bütün programları izleniyordu ama o programımız çok izlenmişti. Benim kucağına oturma olayım... Hülya Hanım biliyorsunuz çok pozitif, yani böyle pozitif enerjik bir kadın. Şeyi çok iyi yani ekranda böyle hani güler yüzlü, pozitif, neşeli, canlı... Kucağına oturtunca tabii ben de beklemiyordum. Benim için bir anı oldu ama güzel bir anı oldu. Ondan sonra diyorlar işte; İbrahim sen Hülya Avşar'ın kucağına oturmuş bir adamsın. Yani o kadar büyük bir şey gibi gözüküyor...

İbrahim Küçük, "Sonrasında hiç Hülya Avşar'la itibarınız oldu mu? Hiç konuşuyor musunuz?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Denk gelmedim. Yani çok fazla denk gelemedim. Bir kere bir denk geldim. Bir sohbetimiz oldu. Havalimanında. Orada bir sohbet ettim kendisiyle. Dedim ki 'Hülya Hanım beni tanıdınız mı?' O da 'Tanımam mı' diye karşılık verdi. Hani böyle bir ayaküstü bir sohbetimiz olmuştu"