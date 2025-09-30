Çocuklukta ortalığı kasıp kavurdu ergenlikte travma yaşadı... Küçük İbo kariyerindeki değişimi yıllar sonra ilk kez TAKVİM’e anlattı: Nerede bu adamın eski sesi?
Henüz 8 yaşında şarkı söylemeye başlayan ve küçük yaşta şöhrete kavuşan Küçük İbo, İbrahim Tatlıses'in veliahttı olarak gösterilip Hülya Avşar'la magazin manşetlerini süsledi. Ergenlik döneminde sesi değişince albüm yapmayı bıraktı, adeta sırra kadem bastı. Son yıllarda ise 'son hali'yle magazin gündeminden düşmedi. Küçük yaşta büyük işler başaran, fırtınalar estiren 'Küçük İbo' lakaplı İbrahim Küçük, tüm merak edilenleri yıllar sonra ilk kez TAKVİM'den Mehmet Özkan'a anlattı. İşte Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'e, ergenlik sancılarından magazin dünyasının perde arkasına kadar her şey...
