Küçük Gelin Zehra'nın son haline bakın o zamanlar 13 yaşındaydı şimdi ise 20! Çağla Şimşek'i görenler gözlerine inanamıyor: "Bu güzellik halis mi?"
Küçük Gelin Zehra'nın son haline bakın! O zamanlar 13 yaşındaydı şimdi ise 20 yaşında... Çağla Şimşek'i görenler gözlerine inanamıyor, "Bu güzellik halis mi" , "Melek misin" yorumları havada uçuşuyor. 2013 yılında yayınlanan Küçük Gelin dizisiyle hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek, şimdilerde güzelliğiyle dillerde... Yıllar sonra Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Ayşe karakterine hayat veren Çağla Şimşek son haliyle sosyal medya gündeminde.
22.05.2023 12:03 - Son Güncelleme: 22.05.2023 12:06
"BU GÜZELLİK HALİS Mİ?"
Küçük Gelin Zehra'nın son haline bakın, o zamanlar 13 yaşındaydı şimdi ise 20! Çağla Şimşek'i görenler gözlerine inanamıyor.
İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek'in son halini gören hayran kalıyor.
İşte başta Çağla Şimşek'in son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...
Küçük Gelin dizisiyle hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek son haliyle şaşırttı | VİDEO