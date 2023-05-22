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Haberler Magazin Küçük Gelin Zehra'nın son haline bakın o zamanlar 13 yaşındaydı şimdi ise 20! Çağla Şimşek'i görenler gözlerine inanamıyor: "Bu güzellik halis mi?"

Küçük Gelin Zehra'nın son haline bakın o zamanlar 13 yaşındaydı şimdi ise 20! Çağla Şimşek'i görenler gözlerine inanamıyor: "Bu güzellik halis mi?"

Küçük Gelin Zehra'nın son haline bakın! O zamanlar 13 yaşındaydı şimdi ise 20 yaşında... Çağla Şimşek'i görenler gözlerine inanamıyor, "Bu güzellik halis mi" , "Melek misin" yorumları havada uçuşuyor. 2013 yılında yayınlanan Küçük Gelin dizisiyle hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek, şimdilerde güzelliğiyle dillerde... Yıllar sonra Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Ayşe karakterine hayat veren Çağla Şimşek son haliyle sosyal medya gündeminde.

22.05.2023 12:03 - Son Güncelleme: 22.05.2023 12:06
Küçük Gelin Zehra’nın son haline bakın o zamanlar 13 yaşındaydı şimdi ise 20! Çağla Şimşek’i görenler gözlerine inanamıyor: Bu güzellik halis mi?

"BU GÜZELLİK HALİS Mİ?"

Küçük Gelin Zehra'nın son haline bakın, o zamanlar 13 yaşındaydı şimdi ise 20! Çağla Şimşek'i görenler gözlerine inanamıyor.

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Küçük Gelin Zehra’nın son haline bakın o zamanlar 13 yaşındaydı şimdi ise 20! Çağla Şimşek’i görenler gözlerine inanamıyor: Bu güzellik halis mi?

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan deniz gözlü oyuncu Çağla Şimşek son haliyle sosyal medya gündeminde.

Küçük Gelin Zehra’nın son haline bakın o zamanlar 13 yaşındaydı şimdi ise 20! Çağla Şimşek’i görenler gözlerine inanamıyor: Bu güzellik halis mi?

Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Küçük Gelin Zehra’nın son haline bakın o zamanlar 13 yaşındaydı şimdi ise 20! Çağla Şimşek’i görenler gözlerine inanamıyor: Bu güzellik halis mi?

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek'in son halini gören hayran kalıyor.

Küçük Gelin Zehra’nın son haline bakın o zamanlar 13 yaşındaydı şimdi ise 20! Çağla Şimşek’i görenler gözlerine inanamıyor: Bu güzellik halis mi?

İşte başta Çağla Şimşek'in son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

Küçük Gelin dizisiyle hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek son haliyle şaşırttı | VİDEO

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