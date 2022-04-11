'Küçük Gelin' Çağla Şimşek'in son haline bakın! Duru güzelliği sosyal medyayı yıktı geçti ağızları açık bıraktı: "Çocukluğundan belliydi"
'Küçük Gelin' Çağla Şimşek'in son haline bakın! Duru güzelliği sosyal medyayı yıktı geçti, 20 yaşındaki başarılı oyuncuya yorum üstüne yorum yağdı. 2013 yılında yayınlanan Küçük Gelin dizisiyle hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek, şimdilerde güzelliğiyle de dillerde... Son olarak Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Ayşe karakterine hayat veren Çağla Şimşek'in son halini görenler, "Çocukluğundan belliydi" , "Bu nasıl duru bir güzellik böyle" diyor...
"ÇOCUKLUĞUNDAN BELLİYDİ GÜZELLİĞİ"
'Küçük Gelin' Çağla Şimşek'in son haline bakın! Duru güzelliği sosyal medyayı yıktı geçti ağızları açık bıraktı...
Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan deniz gözlü oyuncu Çağla Şimşek sosyal medya gündeminde.
İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek'in son halini gören hayran kalıyor.
Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti.
Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşlerim'de de yer aldı. İşte başta Çağla Şimşek'in son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk ve şimdiki halleri...