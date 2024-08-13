Küçük Esnaf’ın Burcu’su Gupse Özay’ın “Babacı” dediği Jan Asya’ya bakın! Barış Arduç’un dünyalar tatlısı kızı ilgi odağı oldu

Kadrosunda Zeynep Koçak, İbrahim Büyükak ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı Küçük Esnaf filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Gupse Özay'ın hayatı merak edildi. Meslektaşı Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle Jan Asya adını verdiği kızı merak edildi. Özay'ın bir röportajında "Babacı" dediği minik kızını görenler ise hayran kaldı. İşte Barış Arduç ve Gupse Özay'ın dünyalar tatlısı kızı Jan Asya...
Kadrosunda Zeynep Koçak, İbrahim Büyükak ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı Küçük Esnaf filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Gupse Özay'ın hayatı merak edildi.
2020 yılında Barış Arduç ile dünyaevine giren Gupse Özay'ın özellikle gözlerden uzak büyüttüğü kızı Jan Asya merak konusu oldu.
Özay'ın bir röportajında "Babacı" dediği minik kızını görenler ise hayran kaldı.