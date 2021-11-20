Küçük Esnaf’ın Berhudar’ı İbrahim Büyükak bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı herkes Bursa sanıyordu meğer...
İbrahim Büyükak bakın aslen nereliymiş! Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin öne çıkan isimlerinden İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın kaleme aldığı Küçük Esnaf filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Filmin yayınlanmasının ardından İbrahim Büyükak'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "İbrahim Büyükak aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Üniversite eğitimini Bursa'da tamamlayan ve burada bir süre köşe yazarlığı yapan oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte İbrahim Büyükak'ın memleketi...
20.11.2021 01:43
- Son Güncelleme: 20.11.2021 01:43
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programı ile adını geniş kitlelere duyuran İbrahim Büyükak, Küçük Esnaf filmi televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündem oldu.
Çok sayıda internet kullanıcısı da İbrahim Büyükak'ın hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi.
Birçok kişi tarafından Bursalı sanılan İbrahim Büyükak'ın aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.