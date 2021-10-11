Küçük Esnaf’ın Avukat Ezel’i Zeynep Koçak’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi şaşırttı gören dönüp bir daha baktı
Küçük Esnaf'ın Avukat Ezel'i Zeynep Koçak'ın son haline bakın! Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, başrolünü İbrahim Büyükak ile paylaştığı Küçük Esnaf filminin televizyon erkanlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı da Koçak'ın özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Zeynep Koçak'ın son hali...
11.10.2021 21:16
- Son Güncelleme: 11.10.2021 21:16
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, Küçük Esnaf filminin televizyon erkanlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.