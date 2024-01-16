SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Küçük Ceylan olarak tanınmıştı! Şarkıcı Ceylan vasiyetini ilk kez Alişan’a açıkladı! “Ben ölürsem mezarımın başına gelip...”

Şarkıcı Ceylan vasiyetini ilk kez Alişan'a açıkladı! Küçük Ceylan olarak adını duyuran şarkıcı Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündem olmuştu. Bir açıklamasında "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor" diyen Ceylan, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Ceylan, vasiyetini ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 10:40 Güncelleme 16 Ocak 2024, 10:45
Küçük Ceylan olarak tanınmıştı! Şarkıcı Ceylan vasiyetini ilk kez Alişan’a açıkladı! “Ben ölürsem mezarımın başına gelip...” 1

İlk sahne deneyimini 7 yaşında babası ile Almanya'da düğün salonlarında yaşayan ve genç yaşta şöhreti yakalayan Ceylan, 'Küçük Ceylan' olarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Küçük Ceylan olarak tanınmıştı! Şarkıcı Ceylan vasiyetini ilk kez Alişan’a açıkladı! “Ben ölürsem mezarımın başına gelip...” 2

Yıllarca hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşuldu.

Küçük Ceylan olarak tanınmıştı! Şarkıcı Ceylan vasiyetini ilk kez Alişan’a açıkladı! “Ben ölürsem mezarımın başına gelip...” 3

Bir magazin programında konuyla ilişkin konuşan ünlü şarkıcı, "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor. 40 senedir bu sektördeyim. Ben şarkı çıkardığımda haber olmuyorum ama imaj değiştirdiğimde haber oluyorum. Takdir edilmeyi beklemiyorum zaten" dedi.

SON DAKİKA