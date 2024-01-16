Küçük Ceylan olarak tanınmıştı! Şarkıcı Ceylan vasiyetini ilk kez Alişan’a açıkladı! “Ben ölürsem mezarımın başına gelip...”

Şarkıcı Ceylan vasiyetini ilk kez Alişan'a açıkladı! Küçük Ceylan olarak adını duyuran şarkıcı Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündem olmuştu. Bir açıklamasında "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor" diyen Ceylan, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Ceylan, vasiyetini ilk kez açıkladı. İşte detaylar...