Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu ifşası bomba! Çağrı Telkıvıran'la ayrılık iddiasına 'her şey yolunda' demişti görüntüsü ortaya çıktı
Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu ifşası bomba! Çağrı Telkıvıran'la ayrılık iddiasına 'her şey yolunda' demişti görüntüsü ortaya çıktı, Aslı ile Kubilay aşkı gündeme bomba gibi düştü. Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu önceki gün el ele görüntülendi. İkilinin arkadaşlığı kısa süre içinde aşka dönüştü. Sevgilisinin Aka ile yakınlaştığını öğrenen Çağrı Telkıvıran'dan hamle gecikmedi, bakın ne yaptı...
22.02.2022 12:48 - Son Güncelleme: 22.02.2022 12:48
Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu ifşası bomba! Çağrı Telkıvıran'la ayrılık iddiasına 'her şey yolunda' demişti görüntüsü ortaya çıktı...
Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu Kubilay Aka ile yakınlaştı. İkilinin arkadaşlığı kısa süre içinde aşka dönüştü.
SEVGİLİSİNDEN İLK HAMLE GELDİ
2. Sayfa'da yer alan habere göre, Çağrı Telkıvıran ile Aslı Bekiroğlu arasında 15 gündür soğuk rüzgarlar esiyor. Dün akşam sevgilisinin Aka ile yakınlaştığını öğrenen Çağrı Telkıvıran, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan tüm fotoğrafları sildi.