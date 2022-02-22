Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu ifşası bomba! Çağrı Telkıvıran'la ayrılık iddiasına 'her şey yolunda' demişti görüntüsü ortaya çıktı...

SEVGİLİSİNDEN İLK HAMLE GELDİ

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Çağrı Telkıvıran ile Aslı Bekiroğlu arasında 15 gündür soğuk rüzgarlar esiyor. Dün akşam sevgilisinin Aka ile yakınlaştığını öğrenen Çağrı Telkıvıran, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan tüm fotoğrafları sildi.