Kritik ameliyattan çıkan Nuri Alço’nun son durumu! Eşi hastane odasından paylaştı

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Nuri Alço, önceki gün apar topar ameliyata alındı. Bağırsak tıkanıklığı sebebiyle sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.
"ÇOK ZORLU BİR SÜREÇTİ"
Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, usta ismin son durumu hakkında sevenlerine bilgi vermişti.
Burcu Alço paylaşımındaşu sözlerini, "Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı" ifade etmişti.
NORMAL ODAYA GEÇTİ
Usta oyuncunun eşi bugün sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Burcu Alço, yaptığı paylaşımda Nuri Alço'nun normal odaya alındığını duyurdu. Hastane odasından paylaşım yapan Burcu Alço ve Nuri Alço'yu, Coşkun Göğen yalnız bırakmadı.