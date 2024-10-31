Kritik ameliyattan çıkan Nuri Alço’nun son durumu! Eşi hastane odasından paylaştı

"ÇOK ZORLU BİR SÜREÇTİ"

Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, usta ismin son durumu hakkında sevenlerine bilgi vermişti.

Burcu Alço paylaşımındaşu sözlerini, "Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı" ifade etmişti.