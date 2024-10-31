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Kritik ameliyattan çıkan Nuri Alço'nun son durumu! Eşi hastane odasından paylaştı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Karın bölgesindeki ağrılardan duyduğu şikayet üzerine önceki gün hastaneye giden Alço, bağırsak tıkanıklığı nedeniyle apar topar ameliyata alınmıştı. Operasyon sonrası yoğun bakıma alınan usta oyuncu kendine geldi. Eşi Burcu Alço, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sanatçının son durumunu sevenleriyle paylaştı.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 16:31 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 16:31
Kritik ameliyattan çıkan Nuri Alço’nun son durumu! Eşi hastane odasından paylaştı

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Nuri Alço, önceki gün apar topar ameliyata alındı. Bağırsak tıkanıklığı sebebiyle sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.

Kritik ameliyattan çıkan Nuri Alço’nun son durumu! Eşi hastane odasından paylaştı

"ÇOK ZORLU BİR SÜREÇTİ"

Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, usta ismin son durumu hakkında sevenlerine bilgi vermişti.

Burcu Alço paylaşımındaşu sözlerini, "Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı" ifade etmişti.

Kritik ameliyattan çıkan Nuri Alço’nun son durumu! Eşi hastane odasından paylaştı

NORMAL ODAYA GEÇTİ

Usta oyuncunun eşi bugün sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Burcu Alço, yaptığı paylaşımda Nuri Alço'nun normal odaya alındığını duyurdu. Hastane odasından paylaşım yapan Burcu Alço ve Nuri Alço'yu, Coşkun Göğen yalnız bırakmadı.

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