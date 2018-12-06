Kristen Stewart Karadeniz yemeklerine doyamadı! Kristen Stewart kimdir?
Kristen Stewart film çekimleri için Türkiye'ye geldi. Kristen Stewart ve arkadaşları, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir Karadeniz lokantasına gitti ve tam anlamıyla Türk yemekleriyle ziyafet çektiler. Stewart ve arkadaşları 10 pide, iki tabak karalahana dolması ve üç tabak kuru fasulye yedi. Türk yemeklerine bayılan Kristen Stewart kimdir?
6 Aralık 2018 Perşembe, 10:39:21 Güncelleme: 11:13:07
KRISTEN STEWART FİLM ÇEKİMİ İÇİN TÜRKİYE'DE
Alacakaranlık serisiyle ünlenen genç oyuncu Kristen Stewart, başrolünü oynadığı Charlie'nin Melekleri serisinin yeni filmi için İstanbul'da... Filmin, Mısır Çarşısı ve Veliefendi Hipodromu'nda yapılan çekimlerini tamamlayan ünlü aktris, önceki gece Beyoğlu Corridor'da eğlendi.
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