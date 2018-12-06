Kristen Stewart Karadeniz yemeklerine doyamadı! Kristen Stewart kimdir?

Kristen Stewart film çekimleri için Türkiye'ye geldi. Kristen Stewart ve arkadaşları, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir Karadeniz lokantasına gitti ve tam anlamıyla Türk yemekleriyle ziyafet çektiler. Stewart ve arkadaşları 10 pide, iki tabak karalahana dolması ve üç tabak kuru fasulye yedi. Türk yemeklerine bayılan Kristen Stewart kimdir?

6 Aralık 2018 Perşembe, 10:39:21 Güncelleme: 11:13:07
Kristen Stewart Karadeniz yemeklerine doyamadı! Kristen Stewart kimdir?

HOLLYWOOD YILDIZI KARADENİZ YEMEKLERİNE DOYAMADI

Kristen Stewart, İstanbul'a geldi. Beyoğlu'ndaki bir Karadeniz lokantasına giden Stewart ve arkadaşları; 10 pide, iki tabak karalahana dolması ve üç tabak kuru fasulye yedi.

Kristen Stewart Karadeniz yemeklerine doyamadı! Kristen Stewart kimdir?

KRISTEN STEWART FİLM ÇEKİMİ İÇİN TÜRKİYE'DE

Alacakaranlık serisiyle ünlenen genç oyuncu Kristen Stewart, başrolünü oynadığı Charlie'nin Melekleri serisinin yeni filmi için İstanbul'da... Filmin, Mısır Çarşısı ve Veliefendi Hipodromu'nda yapılan çekimlerini tamamlayan ünlü aktris, önceki gece Beyoğlu Corridor'da eğlendi.

Kristen Stewart Karadeniz yemeklerine doyamadı! Kristen Stewart kimdir?

YÖRESEL YEMEKLERE HAYRAN KALDILAR

Daha sonra Stewart, arkadaşlarıyla birlikte Asmalımescit'teki Sisore Pera Karadeniz Evi'ne gitti.

Kristen Stewart Karadeniz yemeklerine doyamadı! Kristen Stewart kimdir?

Yöresel yemeklere hayran kalan ekip; 10 Karadeniz pidesi, üç tabak kuru fasulye ve iki tabak karalahana dolması yedi. Çıkışta, koruması Stewart'ın yüzünü eliyle kapattı.

Kristen Stewart Karadeniz yemeklerine doyamadı! Kristen Stewart kimdir?

DEV BÜTÇELİ FİLME İSTANBUL DAMGASI

Kristen Stewart'ın başrolünü oynadığı ve bir bölümü İstanbul'da çekilen Charlie'nin Melekleri filmini, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelen Elizabeth Banks yönetiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül ayrıldı mı? Kadir Doğulu ayrılıkla ilgili açıklamada bulundu
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül ayrıldı mı? Kadir Doğulu ayrılıkla ilgili açıklamada bulundu