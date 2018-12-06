Kristen Stewart Karadeniz yemeklerine doyamadı! Kristen Stewart kimdir?

Kristen Stewart film çekimleri için Türkiye'ye geldi. Kristen Stewart ve arkadaşları, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir Karadeniz lokantasına gitti ve tam anlamıyla Türk yemekleriyle ziyafet çektiler. Stewart ve arkadaşları 10 pide, iki tabak karalahana dolması ve üç tabak kuru fasulye yedi. Türk yemeklerine bayılan Kristen Stewart kimdir?

6 Aralık 2018 Perşembe, 10:39:21 Güncelleme: 11:13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





