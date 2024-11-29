Kozmetik markalarına bir yenisi geldi! Şeyma Subaşı ticarete atılıyor: Ürünlerini kızı Melisa Ilıcalı’ya denetti

Saç ve cilt bakımı olarak birçok kategoride faaliyet gösteren markası hakkında konuşan Subaşı, "Yurt dışında birçok kozmetik ürünü denedim, hepsinden esinlenerek bu ürünleri ortaya çıkardık" dedi.

"ESKİSİ GİBİ ÇOK GEZMİYORUM"

İş dünyasına atılan ve yoğun olduğunu belirten Subaşı, "Artık eskisi gibi çok gezmeyi sevmiyorum, herhalde yaşımın getirdiği birşey. Ama gezip gördüğüm ve tek bir yerde yaşama hakkım olsa mutlaka Bali olurdu" diye konuştu.