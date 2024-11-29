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Kozmetik markalarına bir yenisi geldi! Şeyma Subaşı ticarete atılıyor: Ürünlerini kızı Melisa Ilıcalı'ya denetti

Şeyma Subaşı, iş dünyasına adım attı. Meryem Uzerli ve Gülben Ergen gibi kendi kozmetik markasını yarattı. Yeni markasının ilk lansmanını ortağı Melissa Gizem'le yaptı. Kızı Melisa için de konuşan Şeyma Subaşı, "Makyaj malzemelerimi kızım Melisa'da deniyor ve çok seviyor. Yakında reklam yüzümüz Melisa olacak" diyerek müjdeyi verdi.

AYDIN HAMZA takvim.com.tr AYDIN HAMZA
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 07:04
Kozmetik markalarına bir yenisi geldi! Şeyma Subaşı ticarete atılıyor: Ürünlerini kızı Melisa Ilıcalı’ya denetti

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, arkadaşı Melissa Gizem'le 'Sassy Go' adını verdikleri kozmetik markasını kurmak için düğmeye bastı.

Kozmetik markalarına bir yenisi geldi! Şeyma Subaşı ticarete atılıyor: Ürünlerini kızı Melisa Ilıcalı’ya denetti

Kurdukları markanın ilk tanıtım önceki gün yapıldı.

Kozmetik markalarına bir yenisi geldi! Şeyma Subaşı ticarete atılıyor: Ürünlerini kızı Melisa Ilıcalı’ya denetti

Etiler'deki lüks bir mekanda gerçekleşen lansmana, Burcu Esmersoy, Hamdi Alkan ve kızı Zeynep Alkan gibi ünlü isimler katıldı.

Kozmetik markalarına bir yenisi geldi! Şeyma Subaşı ticarete atılıyor: Ürünlerini kızı Melisa Ilıcalı’ya denetti

Saç ve cilt bakımı olarak birçok kategoride faaliyet gösteren markası hakkında konuşan Subaşı, "Yurt dışında birçok kozmetik ürünü denedim, hepsinden esinlenerek bu ürünleri ortaya çıkardık" dedi.

Kozmetik markalarına bir yenisi geldi! Şeyma Subaşı ticarete atılıyor: Ürünlerini kızı Melisa Ilıcalı’ya denetti

"ESKİSİ GİBİ ÇOK GEZMİYORUM"
İş dünyasına atılan ve yoğun olduğunu belirten Subaşı, "Artık eskisi gibi çok gezmeyi sevmiyorum, herhalde yaşımın getirdiği birşey. Ama gezip gördüğüm ve tek bir yerde yaşama hakkım olsa mutlaka Bali olurdu" diye konuştu.

Kozmetik markalarına bir yenisi geldi! Şeyma Subaşı ticarete atılıyor: Ürünlerini kızı Melisa Ilıcalı’ya denetti

Kızı Melisa için de konuşan Şeyma Subaşı, "Makyaj malzemelerimi kızım Melisa'da deniyor ve çok seviyor. Yakında reklam yüzümüz Melisa olacak" diyerek müjdeyi verdi.

Kozmetik markalarına bir yenisi geldi! Şeyma Subaşı ticarete atılıyor: Ürünlerini kızı Melisa Ilıcalı’ya denetti

Aynı zamanda Subaşı, 1.5 yıl önce Melisa Gizem'le otururken iş kurmaya karar verdiğini söyledi.

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