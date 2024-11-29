Kozmetik markalarına bir yenisi geldi! Şeyma Subaşı ticarete atılıyor: Ürünlerini kızı Melisa Ilıcalı’ya denetti

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, arkadaşı Melissa Gizem'le 'Sassy Go' adını verdikleri kozmetik markasını kurmak için düğmeye bastı.
Etiler'deki lüks bir mekanda gerçekleşen lansmana, Burcu Esmersoy, Hamdi Alkan ve kızı Zeynep Alkan gibi ünlü isimler katıldı.
Saç ve cilt bakımı olarak birçok kategoride faaliyet gösteren markası hakkında konuşan Subaşı, "Yurt dışında birçok kozmetik ürünü denedim, hepsinden esinlenerek bu ürünleri ortaya çıkardık" dedi.
Kızı Melisa için de konuşan Şeyma Subaşı, "Makyaj malzemelerimi kızım Melisa'da deniyor ve çok seviyor. Yakında reklam yüzümüz Melisa olacak" diyerek müjdeyi verdi.