Köyden İndim Şehire’nin Gayret’i Halit Akçatepe’nin annesi de hem babası hem kendisi gibi çok ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş...
Hababam Sınıfı, Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Ah Nerede, Bizim Aile ve daha nicesinde rol alan Halit Akçatepe, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle Kemal Sunal ile rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan Halit Akçatepe'nin hayatı merak konusu oldu. Kalp yetmezliği sonucu 6 yıl önce aramızdan ayrılan oyuncunun özellikle ailesi merak edilip araştırıldı. "Paşa Nuri" tiplemesiyle tanınan Sıtkı Akçatepe'nin oğlu olan oyuncunun annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Halit Akçatepe'nin annesi hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
24.07.2023 16:54 - Son Güncelleme: 24.07.2023 16:54
Kalp yetmezliği sonucu 6 yıl önce aramızdan ayrılan oyuncu Halit Akçatepe'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Hababam Sınıfı, Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Ah Nerede, Bizim Aile ve daha nicesinde rol alan Halit Akçatepe'nin özellikle ailesi merak konusu oldu.
"Paşa Nuri" tiplemesiyle tanınan Sıtkı Akçatepe'nin oğlu olan oyuncunun annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.