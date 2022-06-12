Kourtney Kardashian hamile kalmak için öyle şeyler yapıyor ki inanılır gibi değil! Cinsel ilişkiye ara verip kocasının...
Kourtney Kardashian hamile kalmak öyle şeyler yapıyor k inanılır gibi değil! Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, aile ve dostlarının katıldığı bir düğünle yeniden dünyaevine girdi. İtalya'nın Portofino kentinde gerçekleşen düğünde davetlilerin giydiği siyah elbiseler ise oldukça dikkat çekti. Müzisyen Travis Barker ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Kourtney Kardashian, geçtiğimiz aylarda cinsel hayatıyla ilgili, "Ara vermek cinsel ilişkiyi daha çılgın yapıyor" demişti. Açıklamanın ardından Kourtney Kardashian ve Travis Barker Laguna Plajı'nda görüntülenmişti. Eski ilişkilerinden 3 tane çocuğu olan Kourtney Kardashian yeniden hamile kalmak istiyor. Vajina buharı yaptırdığını açıklayan ünlü isim daha başka bakın neler yapıyormuş...
Kourtney Kardashian hamile kalmak öyle şeyler yapıyor k inanılır gibi değil! Travis Barker ile evlenen Kourtney Kardashian hamile kalmak için her yolu deniyor! Cinsel ilişkiye ara verip vajina buharı bile yaptıran ünlü isim pes etmiyor.
HAMİLE KALMAK İÇİN BUNLARI TAVSİYE ETMİŞLER...
Kourtney Kardashian her gün bıldırcın yumurtası yiyor. Kardashian açıklamasında "Bıldırcın yumurtalarının bebek sahibi olmaya çalışırken faydalı olduğu söyleniyor, ancak bunun çevrimiçi olarak belgelenip belgelenmediğinden emin değilim. Bakmadım" dedi.
Hulu'da yayımlanan The Kardashians'ın son bölümünde yeni evlenen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti ön plandaydı. 3 çocuğu olan Kourtney Kardashian Travis Barker ile yeniden çocuk yapmak istiyor. Kourtney Kardashian bunun için çok çabaladığını açıklayarak kendisine yapılan tavsiyeleri programda anlattı.
Kourtney Kardashian ve Travis Barker, The Kardashians'ın son bölümünde doğurganlık yolculuklarına yardımcı olacak her şeyi denemeye istekli görünüyorlardı. 43 yaşındaki yıldız riskli bir vajinal buhar seansı da dahil olmak üzere çeşitli tedavileri denediğini söylerken kendisine gelen ilginç tavsiyeleri de anlattı.