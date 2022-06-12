Kourtney Kardashian hamile kalmak için öyle şeyler yapıyor ki inanılır gibi değil! Cinsel ilişkiye ara verip kocasının...

Kourtney Kardashian bir 'doktorun' ona Travis'in 'A sınıfı' spermi olduğunu söylediğini açıklamıştı. Hatta TV yıldızı Travis'in spermini "haftada dört kez" içmeye teşvik edildiğini de itiraf etmişti. Kourtney Kardashian bu tavsiyeye uymadı ama başka bir tavsiyeyi de pas geçmedi.