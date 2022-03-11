Kourtney Kardashian 'cinsel ilişkiye ara vermek' itirafıyla şaşkına çevirmişti! Olay görüntü Travis Barker ile plajda herkesin içinde...
Kourtney Kardashian 'cinsel ilişkiye ara vermek' itirafıyla şaşkına çevirmişti! Olay görüntü bir plajda geldi... Müzisyen Travis Barker ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Kourtney Kardashian, geçtiğimiz günlerde cinsel hayatıyla ilgili çarpıcı itirafta bulundu. Kourtney, "Ara vermek cinsel ilişkiyi daha çılgın yapıyor" dedi. Açıklamanın ardından Kourtney Kardashian ve Travis Barker Laguna Plajı'nda görüntülendi. Bir süre önce seks orucu yaptığını açıklayan çift herkesin içinde yaptıkları hareketlerle şoke etti.
11.03.2022 11:09 - Son Güncelleme: 11.03.2022 11:13
OLAY GÖRÜNTÜ
Kourtney Kardashian 'cinsel ilişkiye ara vermek' itirafıyla şaşkına çevirmişti! Travis Barker ile plajda herkesin içinde verdiği görüntü ile Kardashian şoke etti.
Dünyaca ünlü Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian nişanlısıyla yaşadığı tutkulu aşkla gündeme sık sık geliyor.
Müzisyen Travis Barker ile hayatını birleştirmeye hazırlanan Kourtney Kardashian nişanlısıyla verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiriyor.
Kourtney Kardashian, nişanlısı Travis Barker'la paylaştığı pozlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.