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Haberler Magazin Koşun koşun kaos var! Caner Topçu ile Rabia Soytürk arasında ipler iyice geriliyor "Rabia öldü" Duy Beni'nin yıldızları...

Koşun koşun kaos var! Caner Topçu ile Rabia Soytürk arasında ipler iyice geriliyor "Rabia öldü" Duy Beni'nin yıldızları...

Bir dönem Duy Beni dizisinin başrollerinde yer alan Rabia Soytürk ile Caner Topçu arasında ipler gerim gerim gerildi. Caner Topçu, şu sıralar yine Duy Beni'den rol arkadaşı olan Sümeyye Aydoğan ile bir dizide başrol paylaşıyor. Verdiği bir röportajda kullandığı "Biz Duy Beni'de şey diyorduk Sümeyye ile, biz bu işten sonra beraber partner olmalıyız" ifadeleri sonrası ortalık karışmıştı. Önce Rabia Soytürk paylaşım yapıp, Topçu'yu takipten çıkarırken son olarak Topçu'nun hamlesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

22.07.2023 15:13 - Son Güncelleme: 22.07.2023 15:13
Koşun koşun kaos var! Caner Topçu ile Rabia Soytürk arasında ipler iyice geriliyor Rabia öldü Duy Beni’nin yıldızları...

Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan 'Duy Beni' adlı popüler dizinin başrol oyuncuları Caner Topçu ve Rabia Soytürk arasında büyük gerginlik çıktı.

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Koşun koşun kaos var! Caner Topçu ile Rabia Soytürk arasında ipler iyice geriliyor Rabia öldü Duy Beni’nin yıldızları...

Duy Beni'de Rabia Soytürk ile partner olan Caner Topçu, şimdilerde aynı dizideki Sümeyye Aydoğan ile partnerliği paylaşıyor.

Koşun koşun kaos var! Caner Topçu ile Rabia Soytürk arasında ipler iyice geriliyor Rabia öldü Duy Beni’nin yıldızları...

Son olarak bir gazeteye Rabia Soytürk ile birlikte bir röportaj veren Caner Topçu, Aydoğan'ı övmek isterken eski partneri Rabia Soytürk'ü kızdırdı.

Koşun koşun kaos var! Caner Topçu ile Rabia Soytürk arasında ipler iyice geriliyor Rabia öldü Duy Beni’nin yıldızları...

Rabia Soytürk, şu sıralar Sümeyye Aydoğan ile başrol olan Caner Topçu'nun "Biz Duy Beni'de şey diyorduk Sümeyye ile, biz bu işten sonra beraber partner olmalıyız" demesine fena sinirlendi.

Koşun koşun kaos var! Caner Topçu ile Rabia Soytürk arasında ipler iyice geriliyor Rabia öldü Duy Beni’nin yıldızları...
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