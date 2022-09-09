Koşun kavga var! Kısmetse Olur Emre Ubeyli'nin eski sevgilileri Hazal ve Ayça birbirine girdi! Meğer Hazal Ayça'nın nişanlısıyla...
Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. Yarışmada pek çok aşk skandalına alıştığımız yarışmacılar yeni bir aşk skandalıyla gündemde. Emre Ubeyli'nin eski ve yeni aşkı Ayça Ekin Beğen ve Hazal Atabek yeniden karşı karşıya geldi. Ayça'nın asla 'hayır' diyemediği eski nişanlısı Halil ile Hazal Atabek yeni bir aşka yelken açmış. Bunu gören Ayça da durmadı ve Hazal'ı yaylım ateşine tuttu.
09.09.2022 16:23 - Son Güncelleme: 09.09.2022 16:23
Ancak sonrasında Ayça bir AVM'de eski nişanlısıyla görüntülenmiş, bu görüntüler ise eski nişanlısını unutmak için girdiği Kısmetse Olur evinde deprem etkisi yaratmıştı. Haliyle yeni aşkı Emre üzerinde de.