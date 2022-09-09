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Haberler Magazin Koşun kavga var! Kısmetse Olur Emre Ubeyli'nin eski sevgilileri Hazal ve Ayça birbirine girdi! Meğer Hazal Ayça'nın nişanlısıyla...

Koşun kavga var! Kısmetse Olur Emre Ubeyli'nin eski sevgilileri Hazal ve Ayça birbirine girdi! Meğer Hazal Ayça'nın nişanlısıyla...

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. Yarışmada pek çok aşk skandalına alıştığımız yarışmacılar yeni bir aşk skandalıyla gündemde. Emre Ubeyli'nin eski ve yeni aşkı Ayça Ekin Beğen ve Hazal Atabek yeniden karşı karşıya geldi. Ayça'nın asla 'hayır' diyemediği eski nişanlısı Halil ile Hazal Atabek yeni bir aşka yelken açmış. Bunu gören Ayça da durmadı ve Hazal'ı yaylım ateşine tuttu.

09.09.2022 16:23 - Son Güncelleme: 09.09.2022 16:23
Koşun kavga var! Kısmetse Olur Emre Ubeyli’nin eski sevgilileri Hazal ve Ayça birbirine girdi! Meğer Hazal Ayça’nın nişanlısıyla...

Kısmetse Olur, yayından kaldırılmasının üstünden yıllar geçse bile gündem olmaya devam ediyor.

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Koşun kavga var! Kısmetse Olur Emre Ubeyli’nin eski sevgilileri Hazal ve Ayça birbirine girdi! Meğer Hazal Ayça’nın nişanlısıyla...

Programın ilk çiftlerinden birisi Ayça ve Emre'ydi. Ve kısa sürede bu ikili büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

Koşun kavga var! Kısmetse Olur Emre Ubeyli’nin eski sevgilileri Hazal ve Ayça birbirine girdi! Meğer Hazal Ayça’nın nişanlısıyla...

Ancak sonrasında Ayça bir AVM'de eski nişanlısıyla görüntülenmiş, bu görüntüler ise eski nişanlısını unutmak için girdiği Kısmetse Olur evinde deprem etkisi yaratmıştı. Haliyle yeni aşkı Emre üzerinde de.

Koşun kavga var! Kısmetse Olur Emre Ubeyli’nin eski sevgilileri Hazal ve Ayça birbirine girdi! Meğer Hazal Ayça’nın nişanlısıyla...

Ayça'nın yüzünde gülme ifadesi olan görüntüler ise, kuzeniyle yemeğe çıktıktan sonra kuzeninin ona 'Kuzen ben lavaboya gidiyorum' diyerek kalktığı masaya bir anda Halil'in oturmasıyla çekilmişti. Yani Ayçaliçe'miz oyuna gelmişti.

Koşun kavga var! Kısmetse Olur Emre Ubeyli’nin eski sevgilileri Hazal ve Ayça birbirine girdi! Meğer Hazal Ayça’nın nişanlısıyla...

Ardından herkes Emre'nin tarafını tuttuğunu eleme gecesi göstermiş ve Ayça'yı evden elemişti.

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