Koşun kaos var! Yasmin Erbil ile Aleyna Kalaycıoğlu birbirine girdi ortalık yangın yeri! Bir Poyraz uğruna iki kadın dalaşııyor
Katıldığı Survivor 2021'le şöhrete kavuşan Yiğit Poyraz'ın, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşadığı, dudak dudağa fotoğrafları sonrası ortaya çıkmıştı. Sonrasında da 'Aleyna'yı alamadı benzerini buldu' yorumları gelmişti. Bu yorumlar sonrası Aleyna Kalaycıoğlu ile Yasmin Erbil arasında sular ısındı hatta laf dalaşına döndü. İşte haberin detayları...
Bir süredir Survivor 2021 finalisti Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle dudak dudağa görüntülenmişti. Yasmin Erbil, kendisini Aleyna Kalaycıoğlu'na benzeten takipçilerine sitem etti, Aleyna Kalaycıoğlu'ndan yanıt gecikmedi.
Yasmin Erbil, Twitter'da ''Aleyna Kalaycıoğlu'na benziyorsun'' diyen sosyal medya kullanıcılarını uyardı. Instagram'da yakın çekim pozlarını paylaşan Erbil, ''Söylediğiniz kimseye benzemiyorum, anlayın diye yakından poz verdim'' dedi. Bu sözlere Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cevap geldi.
Aleyna Kalaycıoğlu ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Benzemez kimse sana bilmem kaç... Gülüyorum'' sözleriyle Yasmin Erbil'i tiye aldı.
Yasmin Erbil, doğum günü pozlarında, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Aleyna Kalaycıoğlu'na benzetilmişti. Twitter'da ''Poyraz Aleyna'yı alamayınca ona benzeyenini bulmuş'' ve ''Yasmin'in Aleyna Kalaycıoğlu'na benzerliği şaka mı?'' gibi yorumlar yapılmıştı.