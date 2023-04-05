RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Koşun kaos var "Melis üniversitede istismara uğradı şimdi de Dilan Polat'ın eşiyle birlikte" Kısmetse Olur Melis ve evli sevgilisi arasında sular durulmuyor

Koşun kaos var "Melis üniversitede istismara uğradı şimdi de Dilan Polat'ın eşiyle birlikte" Kısmetse Olur Melis ve evli sevgilisi arasında sular durulmuyor

Kısmetse Olur adlı sözde evlilik programının ilk sezon yarışmacılardından biri olan Melis Buse Betkayan bir süredir canlı yayında gördüğü şiddet sonrasında evli sevgilisiyle sosyal medya üzerinden yaşadıklarıyl gündeme geliyor. Bu kez olaya Dilan Polat ile eşi Engin de dahil oldu. Melis Betkayan'ın evli sevgilisi Reşit Bozdağ yaptığı canlı yayında Melis'in Dilan Polat'ın eşi Engin'e mesajlar attığını söyleyince ortalık karıştı. İşte detaylar...

05.04.2023 14:54 - Son Güncelleme: 05.04.2023 14:54
Koşun kaos var Melis üniversitede istismara uğradı şimdi de Dilan Polat’ın eşiyle birlikte Kısmetse Olur Melis ve evli sevgilisi arasında sular durulmuyor

Yıllar önce katıldığı Evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Melis Buse Betkayan bir süredir evli sevgilisi Reşit Bozdağ'dan canlı yayında gördüğü şiddetle gündeme geliyordu.

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Koşun kaos var Melis üniversitede istismara uğradı şimdi de Dilan Polat’ın eşiyle birlikte Kısmetse Olur Melis ve evli sevgilisi arasında sular durulmuyor

Melis Betkayan'ın evli sevgilisi Reşit Bozdağ, Melis'in üstüne yürüyor ve ortalık karışıyor. Küfürler eden Reşit Bozdağ'ın, Melis'in kollarından tuttuğu görülüyordu.

Koşun kaos var Melis üniversitede istismara uğradı şimdi de Dilan Polat’ın eşiyle birlikte Kısmetse Olur Melis ve evli sevgilisi arasında sular durulmuyor

MELİS'TEN AÇIKLAMA

Melis Buse Betkayan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda sevgilisi tarafından evininin basılıp darp edildiğini söyledi. Serbest Hoca olarak bilinen Reşit Bozdağ isimli fenomen ile birlikteliğini sonlandırdığını da dile getiren Betkayan yaşadığı şiddeti açık açık paylaştı.

Betkayan'ın Instagram sayfası üzerinden yayınladığı açıklaması ise şu şekilde;

Koşun kaos var Melis üniversitede istismara uğradı şimdi de Dilan Polat’ın eşiyle birlikte Kısmetse Olur Melis ve evli sevgilisi arasında sular durulmuyor

'POLİS YARDIMIYLA...'

'RB isimli şahıs ile yollarımı ayırdığımı bugün duyurmuştum. O yazıyı paylaştıktan sonra evimi basıp beni darp etti. Telefonumu alıp gitti polis yardımıyla telefonumu geri aldım. Herkesi takipten çıkmış bazı kişileri de engellemiş. Hem ınstagramda hemde tiktok hesabımdan size anlatmak istediğim çok şey vara ama sessizliği seçiyorum. Kendisiyle hukuki sürecim başlamıştır.'

Koşun kaos var Melis üniversitede istismara uğradı şimdi de Dilan Polat’ın eşiyle birlikte Kısmetse Olur Melis ve evli sevgilisi arasında sular durulmuyor

Darp raporuyla birlikte savcılığa verdiği şikayeti geri çeken ve tekrar Bozdağ ile barışıp gövde gösterisi yapan Melis, 2. Sayfa programına katılan sevgilisinin eşi Hanife Hanım'ı da yerden yere vurarak tepki çekmişti.

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