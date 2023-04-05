Koşun kaos var "Melis üniversitede istismara uğradı şimdi de Dilan Polat'ın eşiyle birlikte" Kısmetse Olur Melis ve evli sevgilisi arasında sular durulmuyor
Kısmetse Olur adlı sözde evlilik programının ilk sezon yarışmacılardından biri olan Melis Buse Betkayan bir süredir canlı yayında gördüğü şiddet sonrasında evli sevgilisiyle sosyal medya üzerinden yaşadıklarıyl gündeme geliyor. Bu kez olaya Dilan Polat ile eşi Engin de dahil oldu. Melis Betkayan'ın evli sevgilisi Reşit Bozdağ yaptığı canlı yayında Melis'in Dilan Polat'ın eşi Engin'e mesajlar attığını söyleyince ortalık karıştı. İşte detaylar...
Melis Betkayan'ın evli sevgilisi Reşit Bozdağ, Melis'in üstüne yürüyor ve ortalık karışıyor. Küfürler eden Reşit Bozdağ'ın, Melis'in kollarından tuttuğu görülüyordu.
MELİS'TEN AÇIKLAMA
Melis Buse Betkayan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda sevgilisi tarafından evininin basılıp darp edildiğini söyledi. Serbest Hoca olarak bilinen Reşit Bozdağ isimli fenomen ile birlikteliğini sonlandırdığını da dile getiren Betkayan yaşadığı şiddeti açık açık paylaştı.
Betkayan'ın Instagram sayfası üzerinden yayınladığı açıklaması ise şu şekilde;
'POLİS YARDIMIYLA...'
'RB isimli şahıs ile yollarımı ayırdığımı bugün duyurmuştum. O yazıyı paylaştıktan sonra evimi basıp beni darp etti. Telefonumu alıp gitti polis yardımıyla telefonumu geri aldım. Herkesi takipten çıkmış bazı kişileri de engellemiş. Hem ınstagramda hemde tiktok hesabımdan size anlatmak istediğim çok şey vara ama sessizliği seçiyorum. Kendisiyle hukuki sürecim başlamıştır.'