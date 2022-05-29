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Haberler Magazin Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’iydi! Ayşin Atav’ın son haline bakın! Gören hayran kaldı dönüp bir daha baktı “Güzel gözlü kadın”

Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’iydi! Ayşin Atav’ın son haline bakın! Gören hayran kaldı dönüp bir daha baktı “Güzel gözlü kadın”

Başrolünü Kemal Sunal'ın üstlendiği, yönetmenliğini ise Natuk Baytan'ın yaptığı Korkusuz Korkak, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu. 1979 yapımı komedi türündeki Türk filminde Sevil hemşireyi canlandıran Ayşin Atav'ın son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeşilçam'ın efsane filmi Korkusuz Korkak'da Turgut Özatay, Nejat Gürçen, Aynur Akkum gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun son halini gören ise şaşkınlığını gizleyemedi. Çekimleri Beykoz ve Anadolu Hisarı'nda gerçekleştirilen filmde sergilediği performansla beğeni toplayan Atav'ın son hali için "Fıstığım, harikasın", "Güzel gözlü kadın" yorumları yapıldı. İşte Korkusuz Korkak'ın Hemşire Sevil'i Ayşin Atav'ın son hali...

29.05.2022 21:19 - Son Güncelleme: 29.05.2022 21:19
Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’iydi! Ayşin Atav’ın son haline bakın! Gören hayran kaldı dönüp bir daha baktı “Güzel gözlü kadın”

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Korkusuz Korkak, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu.

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Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’iydi! Ayşin Atav’ın son haline bakın! Gören hayran kaldı dönüp bir daha baktı “Güzel gözlü kadın”

Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı filmde Sevil hemşireyi canlandıran Ayşin Atav'ın son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı.

Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’iydi! Ayşin Atav’ın son haline bakın! Gören hayran kaldı dönüp bir daha baktı “Güzel gözlü kadın”

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran oyuncu, son haliyle bir kez daha kendine hayran bırakarak sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’iydi! Ayşin Atav’ın son haline bakın! Gören hayran kaldı dönüp bir daha baktı “Güzel gözlü kadın”

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Ayşin Atav için "Güzel gözlü kadın", "Fıstığım, harikasın" yorumları yapıldı.

Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’iydi! Ayşin Atav’ın son haline bakın! Gören hayran kaldı dönüp bir daha baktı “Güzel gözlü kadın”

İşte başta Ayşin Atav olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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