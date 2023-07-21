Korkusuz Korkak'ın Hemşire Sevil'i Ayşin Atav’ın son hali şoke etti! “Yıllar ona nazik davranmamış” Kemal Sunal’ın partneriydi...
500'e yakın filmde karakter seslendirme, 20'den fazla filmde seslendirme yönetmenliği yapan ünlü oyuncu Ayşin Atav, Korkusuz Korkak filminde canlandırdığı Sevil Hemşire karakteriyle hafızalara kazındı. 1979 yapımı filmde Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen oyuncunun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Atav'ın son halini görenler ise inanamadı. Ünlü oyuncu için "Yıllar ona nazik davranmamış" yorumu yapıldı. İşte Ayşin Atav'ın son hali...
21.07.2023 09:40 - Son Güncelleme: 21.07.2023 09:40
Mesleğinin ilk yıllarında Şehir Tiyatroları kadrosuna giren Ayşin Atav, birçok yapımda rol aldı. Kariyeri kadar güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.
Kemal Sunal efsanesi Korkusuz Korkak'ta canlandırdığı Sevil Hemşire karakteriyle hafızalara kazınan Atav'ın son hali merak edilip araştırıldı.