Korkusuz Korkak’ın Gaddar Kerim’i Hikmet Taşdemir’in son haline bakın! Gören tanıyamadı Yeşilçam’ın kabadayısıydı...
Korkusuz Korkak'ın Gaddar Kerim'i Hikmet Taşdemir'in son haline bakın! Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak'da Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban'da Mardinli Arif, Tatar Ramazan'da Cıbıl Halil karakterleriyle izleyici karşısına çıkan Hikmet Taşdemir'in son hali görenleri şaşırttı. Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1979 yapımı Korkusuz Korkak'ın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Taşdemir için "Tanıyamadım" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam filmlerinin kabadayısı Hikmet Taşdemir'in son hali...
Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez 'kötü adamları' arasında yer alan oyuncu Hikmet Taşdemir, geçen aylarda verdiği bir röportajla gündem olmuştu.
Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapıldığını söyleyen Taşdemir, "Günümüz sinema sektöründe saygı da yok. Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, Arif Memduh Ün, Natuk Baytan, Osman Fahir Seden, Kartal Tibet, Remzi Jöntürk. Bu isimleri anmadan geçersem çok ayıp olur, Allah rahmet eylesin" demişti.
Sinemada kötü adam karakterlerinin başrol oyuncularını öne çıkardığını söyleyen Taşdemir "Bizler olmasak siz kimsiniz ne olurdunuz. Yumruğu yiyen ben, hiç bahsedilmeyen ben. Bir gün Erol Taş'dan Hayati Hamzaoğlu'ndan, Kazım Kartal'dan hiç bahsedildi mi? Hangi kanalda bunların ölüm yıl dönümlerinde bahsettiler" şeklinde konuşmuştu.
"BENİM İÇİN BİR YIKIM OLDU"
Özel hayatıyla ilgili de konuşan oyuncu, oğlunun annesinin ölümünden kendisini sorumlu tuttuğunu belirterek şunları söylemişti: "Eşim alzheimer hastasıydı. Oğlum diyor ki 'Benim yanımda olsaydı' ölmezdi. Oysa eşime benim baktığım gibi bakabilir mi? Annesinin cenazesine gelmedi. Benim için bir yıkım oldu. Nüfus kağıdında oğlum ama kalbimde oğlum değil"
Taşdemir, şimdi ise Gaddar Kerim karakterini canlandırdığı Korkusuz Korkak filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine geldi.