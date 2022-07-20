Korkusuz Korkak’ın Gaddar Kerim’i Hikmet Taşdemir’in son haline bakın! Gören tanıyamadı Yeşilçam’ın kabadayısıydı...

"BENİM İÇİN BİR YIKIM OLDU"

Özel hayatıyla ilgili de konuşan oyuncu, oğlunun annesinin ölümünden kendisini sorumlu tuttuğunu belirterek şunları söylemişti: "Eşim alzheimer hastasıydı. Oğlum diyor ki 'Benim yanımda olsaydı' ölmezdi. Oysa eşime benim baktığım gibi bakabilir mi? Annesinin cenazesine gelmedi. Benim için bir yıkım oldu. Nüfus kağıdında oğlum ama kalbimde oğlum değil"