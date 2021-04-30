RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Korkusuz Korkak filminin Hemşire Sevil’i Ayşin Atav’a yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızının son halini görenler inanamadı

Korkusuz Korkak filminin Hemşire Sevil'i Ayşin Atav'a yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızının son halini görenler inanamadı… Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kemal Sunal ile birçok kez kamera karşısına geçen Ayşin Atav, 'Korkusuz Korkak' filmindeki Sevil Hemşire rolüyle hafızalara kazındı. Başarılı oyunculuk performansıyla gönülleri fetheden Ayşin Atav, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali ise şaşkınlık yarattı. İşte Korkusuz Korkak filminin Hemşire Sevil'i Ayşin Atav'ın son hali…

30.04.2021 23:30 - Son Güncelleme: 01.05.2021 00:16
Korkusuz Korkak filminin Hemşire Sevil’i Ayşin Atav’a yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızının son halini görenler inanamadı

Ayşin Atav, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kemal Sunal ile birçok kez kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun en unutulmaz rolü ise kuşkusuz 'Korkusuz Korkak' filmindeki Sevil Hemşire oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Korkusuz Korkak filminin Hemşire Sevil’i Ayşin Atav’a yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızının son halini görenler inanamadı

Yeşilçam'ın evlatlarına düşkün, gözü yaşlı fedakar annesi Şükriye Atav'ın kızı olan ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Ayşin Atav'ın son hali ise şaşkınlık yarattı. İşte başta Ayşin Atav olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…

Korkusuz Korkak filminin Hemşire Sevil’i Ayşin Atav’a yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızının son halini görenler inanamadı

Aydan Burhan

Korkusuz Korkak filminin Hemşire Sevil’i Ayşin Atav’a yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızının son halini görenler inanamadı

Ömer Dönmez

Korkusuz Korkak filminin Hemşire Sevil’i Ayşin Atav’a yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızının son halini görenler inanamadı

Ayşin Atav