Korkusuz Korkak filminin Hemşire Sevil’i Ayşin Atav’a yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızının son halini görenler inanamadı
Korkusuz Korkak filminin Hemşire Sevil'i Ayşin Atav'a yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızının son halini görenler inanamadı… Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kemal Sunal ile birçok kez kamera karşısına geçen Ayşin Atav, 'Korkusuz Korkak' filmindeki Sevil Hemşire rolüyle hafızalara kazındı. Başarılı oyunculuk performansıyla gönülleri fetheden Ayşin Atav, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali ise şaşkınlık yarattı. İşte Korkusuz Korkak filminin Hemşire Sevil'i Ayşin Atav'ın son hali…
30.04.2021 23:30
- Son Güncelleme: 01.05.2021 00:16