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Koray Avcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı işte memleketi…

Koray Avcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı… Ünlü müzisyen Koray Avcı, bir televizyon programına konuk olmasının ardından gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, Avcı'nın özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. 31 yaşındaki Avcı'nın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları "Koray Avcı aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Çoğu kişinin Ankaralı bildiği ünlü müzisyenin memleketi, duyanları şaşkına çevirdi. İşte Koray Avcı'nın memleketi…

02.07.2021 22:18 - Son Güncelleme: 02.07.2021 22:18
Koray Avcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı işte memleketi…

Ünlü müzisyen Koray Avcı, bir televizyon programına konuk olmasının ardından gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, Avcı'nın özel hayatını merak edip araştırmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koray Avcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı işte memleketi…

31 yaşındaki Avcı'nın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları "Koray Avcı aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Koray Avcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı işte memleketi…

1 Ocak 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen ve burada büyüyen Koray Avcı'nın aslen nereli olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Koray Avcı olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Koray Avcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı işte memleketi…

Çağlar Ertuğrul – İzmir

Koray Avcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı işte memleketi…

Alp Navruz – İstanbul