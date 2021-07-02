Koray Avcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı işte memleketi…
Koray Avcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı… Ünlü müzisyen Koray Avcı, bir televizyon programına konuk olmasının ardından gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, Avcı'nın özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. 31 yaşındaki Avcı'nın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları "Koray Avcı aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Çoğu kişinin Ankaralı bildiği ünlü müzisyenin memleketi, duyanları şaşkına çevirdi. İşte Koray Avcı'nın memleketi…
02.07.2021 22:18
- Son Güncelleme: 02.07.2021 22:18