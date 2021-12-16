‘Konyalım’ şarkısıyla fırtınalar estirmişti! Nadide Sultan’ın son haline bakın! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü
'Konyalım' şarkısıyla fırtınalar estirmişti! Konyalım şarkısıyla hafızalara kazınan ve bugüne kadar yedi albümü bulunan Nadide Sultan, başrolünü Ayşe Tolga ile paylaştığı Çifte Bela dizisinde de oyunculuktaki yeteneğini sergilemişti. Sesi ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı, 2014 yılında Hakan Yonat ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Kaan adından bir erkek evlat dünyaya getirmişti. Ünlü şarkıcı, geçen gün Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Semih Doğruer'e provaya giderken görüntülenen Sultan'ın son hali ise kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada çok konuşulan şarkıcı, takipçilerini adeta ikiye böldü. İşte Nadide Sultan'ın son hali...
16.12.2021 22:52
- Son Güncelleme: 16.12.2021 22:52
Dillere pelesenk olan Konyalım şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Nadide Sultan, önceki gün Nişantaşı'nda modacı Semih Doğruer'e provaya giderken görüntülendi.