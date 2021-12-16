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Haberler Magazin ‘Konyalım’ şarkısıyla fırtınalar estirmişti! Nadide Sultan’ın son haline bakın! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

‘Konyalım’ şarkısıyla fırtınalar estirmişti! Nadide Sultan’ın son haline bakın! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

'Konyalım' şarkısıyla fırtınalar estirmişti! Konyalım şarkısıyla hafızalara kazınan ve bugüne kadar yedi albümü bulunan Nadide Sultan, başrolünü Ayşe Tolga ile paylaştığı Çifte Bela dizisinde de oyunculuktaki yeteneğini sergilemişti. Sesi ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı, 2014 yılında Hakan Yonat ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Kaan adından bir erkek evlat dünyaya getirmişti. Ünlü şarkıcı, geçen gün Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Semih Doğruer'e provaya giderken görüntülenen Sultan'ın son hali ise kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada çok konuşulan şarkıcı, takipçilerini adeta ikiye böldü. İşte Nadide Sultan'ın son hali...

16.12.2021 22:52 - Son Güncelleme: 16.12.2021 22:52
‘Konyalım’ şarkısıyla fırtınalar estirmişti! Nadide Sultan’ın son haline bakın! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Dillere pelesenk olan Konyalım şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Nadide Sultan, önceki gün Nişantaşı'nda modacı Semih Doğruer'e provaya giderken görüntülendi.

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‘Konyalım’ şarkısıyla fırtınalar estirmişti! Nadide Sultan’ın son haline bakın! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden şarkıcı, yeni yılda konserlerine devam edeceğini belirterek, "Oğlum Kaan büyüdü artık. Koşturmalarımız başladı" şeklinde konuştu.

‘Konyalım’ şarkısıyla fırtınalar estirmişti! Nadide Sultan’ın son haline bakın! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü şarkıcının son hali de dikkat çekti. Sosyal medyada çok konuşulan şarkıcı, takipçilerini adeta ikiye böldü.

‘Konyalım’ şarkısıyla fırtınalar estirmişti! Nadide Sultan’ın son haline bakın! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcının çok değiştiğini belirterek 'Tanıyamadım' yorumunda bulundu. Bir kısmı ise tam aksini savundu.

‘Konyalım’ şarkısıyla fırtınalar estirmişti! Nadide Sultan’ın son haline bakın! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

İşte başta Nadide Sultan olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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