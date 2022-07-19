'Koçovalılar tatilde' Çukur'un Karaca'sı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ece Yaşar çimlere uzandı güzelliği ile herkesi büyüledi! Çiçek gibi açtı
Yayınlandığı günden itibaren her hafta yeni bölümleriyle gündem olan ekranların sevilen dizisi Çukur geçtiğimiz yıl Haziran ayında final yapmıştı. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Kubilay Aka, Necip Memili ve Öner Erkan'ın paylaştığı fenomen dizide Ece Yaşar da rol alıyordu.
19.07.2022 10:22 - Son Güncelleme: 19.07.2022 10:22
Çukur dizisinde canlandırdığı Karaca Koçovalı karakteriyle tanınan Ece Yaşar sosyal medya hesabından 1 milyon takipçi sayısına ulaştı. İnstagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Yaşar tatilde de paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Her paylaştığı fotoğrafa beğeni yağarken hayranlarından gelen yorumlar da güldürdü. Sevilen oyuncunun takipçileri 'Koçovalılar tatilde' , 'Karaca sen bir Koçovalısın kendine gel' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte olay yaratan Ece Yaşar paylaşımları...