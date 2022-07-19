’Koçovalılar tatilde’ Çukur’un Karaca’sı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ece Yaşar çimlere uzandı güzelliği ile herkesi büyüledi! Çiçek gibi açtı

Çukur dizisinde canlandırdığı Karaca Koçovalı karakteriyle tanınan Ece Yaşar sosyal medya hesabından 1 milyon takipçi sayısına ulaştı. İnstagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Yaşar tatilde de paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Her paylaştığı fotoğrafa beğeni yağarken hayranlarından gelen yorumlar da güldürdü. Sevilen oyuncunun takipçileri 'Koçovalılar tatilde' , 'Karaca sen bir Koçovalısın kendine gel' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte olay yaratan Ece Yaşar paylaşımları...