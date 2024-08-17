Kocan Kadar Konuş’un Efsun’u Ezgi Mola’nın sır gibi sakladığı oğluna bakın! “Tam bir sevimlilik abidesi” Murat Yıldırım’ın partneri...

Kadrosunda Murat Yıldırım, Eda Ece, Gülenay Kalkan, Nevra Serezli gibi isimlerin yer aldığı Kocan Kadar Konuş filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Ezgi Mola'nın hayatı merak edildi. Filmde Efsun karakterini canlandıran ünlü oyuncunun özellikle minik oğlu merak konusu oldu. 2023 yılında nikah masasına oturduğu Mustafa Aksakallı ile mutlu bir evlilik sürdüren Mola'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler hayran kalarak "Tam bir sevimlilik abidesi" yorumunda bulundu. İşte Ezgi Mola'nın biricik oğlu Can...
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Efsun karakterini canlandırdığı Kocan Kadar Konuş filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Mustafa Aksakallı ile 2023 yılında sade bir törenle nikah masasına oturan Mola'nın özellikle kameralardan uzak büyüttüğü oğlu merak konusu oldu.
Mola'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler hayran kalarak "Tam bir sevimlilik abidesi" yorumunda bulundu. İşte