"Kocam istemiyor gösteremem" demişti Şeyma'ya zam geldi! Şeyma Subaşı ve eşi Meedo dur durak bilmiyor habire fiyatını artırıyor
Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı 2. evliliğiyle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda abonelik sistemi açan evlendikten sona da eşi Meedo'nun bikinili video ve fotoğraflarını paylaşmasından rahatsız olduğunu belirten Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını. Ayrıca Subaşı, eşinin koyduğu bikini yasağını da delmişti. İşte haberin detayları...
Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Meedo ile nikah masasına oturmuştu.
Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den 5 Haziran 2021'de evlilik teklifi almıştı. Fas'ın Marakeş şehrinde 2 gün 2 gece düğün yapan ünlü isim balayı paylaşımlarıyla da epey dikkat çekmeyi başarmıştı.
Bir yandan da paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Şeyma Subaşı Bir takipçisinin, "Eskiden daha güzel paylaşımlar gelirdi. Eşin kıskanıyor mu yoksa?" yorumuna kayıtsız kalamamış şu ifadeleri kullanmıştı: "Normal değil mi böyle olması? Saygı duymak lazım."
Yıllardır Instagram hesabından bikinili pozlar yayınlayan Şeyma Subaşı, eşinin bu durumdan rahatsız olduğunu söylemişti. Instagram hesabından bir video yayınlayarak bikini reklamı yapan Subaşı, kıyafetini çıkarmamışto Bikini göstermeden kumaşından bahseden Subaşı, "Bebek arkadaşımın yaptığı bikiniyi giyiyorum. Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden de göstermiyorum" demişti.