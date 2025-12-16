PODCAST CANLI YAYIN

Kobra Murat’tan Güllü’nün kızına zehir zemberek sözler! “Şeytan, yaratık insan olmayan…”

Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen dosyada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması soru işaretlerini artırdı. Soruşturmadaki bu kritik gelişmenin ardından ünlü isimlerden gelen yorumlar da peş peşe gelmeye başladı. Son olarak şarkıcı Kobra Murat, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla gündeme oturdu.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Güllü'nün kızı Tuğyan'a yönelik sert ifadeler kullanan Kobra Murat'ın sözleri kısa sürede büyük tartışma yarattı.

Takvim Logo

SORUŞTURMADA AĞIR SUÇLAMA

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, "tasarlayarak kasten yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla işlem yapıldı. Dosyada yer alan suçlamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Takvim Logo

TANIK İFADESİ DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmaya giren tanık beyanlarının ardından dosyada kritik bir kırılma yaşandı. Olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun savcılıkta verdiği ifadede, Güllü'nün pencereden düşmeden önce kızı tarafından itildiğini öne sürdüğü öğrenildi. Tuğyan Ülkem Gülter ise yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Takvim Logo

KOBRA MURAT'TAN SERT ÇIKIŞ

Yaşanan gelişmeler kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, daha önce yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ve sahne adıyla tanınan Kobra Murat (Murat Divandiler) bir kez daha gündeme geldi.

Takvim Logo

Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen Kobra Murat, sessizliğini bozarak çok sert açıklamalarda bulundu.

Takvim Logo

"TUĞYAN DENEN ŞEYTAN, BİR KORKU FİLMİ GİBİ"

53 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı videoda ağır ifadeler kullanarak, "Tuğyan denen kişi tam anlamıyla şeytan, bir yaratık… İnsanlıktan nasibini almamış. Annesini öldüren biri… Öyle bir olay ki, dünya çapında korku filmlerine konu olur. Benimle bile alay etmiş, 'Kobra Murat'ı nasıl yalvarttım' diye konuşmuş" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Takvim Logo

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE SON DURUM

↪"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan ilk soruşturmada ölüm "şüpheli" olarak kayıtlara geçti.

↪Yapılan teknik incelemeler ve toplanan deliller sonrasında dosya cinayet şüphesiyle genişletildi. Evde bulunan güvenlik kamerasına ait ses kayıtları detaylı analiz için TÜBİTAK'a gönderildi.

↪Bilirkişi raporlarında yer alan değerlendirmelerde, ses kayıtlarında "Atacağım şimdi seni" ifadesinin netleştirildiği belirtildi. Bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu öne sürüldü. İddialara göre olaydan önce evde müzik açıldığı ve ardından anne ile kızı arasında arbede yaşandığı değerlendirildi.

↪Soruşturma kapsamında Gülter ve olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun, valizlerle birlikte araçlarına yöneldikleri sırada gözaltına alındıkları öğrenildi. Emniyet kaynakları, şüphelilerin yurtdışına çıkma hazırlığında olduklarına dair bulgulara ulaşıldığını aktardı.

↪Yetkililer, şüphelilerin Gürcistan güzergâhını kullanarak yurtdışına çıkmayı planladıklarına dair bilgilerin doğrulandığını ve bu doğrultuda teknik takip yapıldığını açıkladı.

↪Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, dosyada gizlilik kararı bulunduğunu belirterek, "Somut delillere ulaşabilmek için son derece titiz ve aşamalı bir çalışma yürüttük" ifadelerini kullandı.

Takvim Logo

Güllü'nün aile avukatlığını yürüten Rahmi Çelik ve ekibinin, dosyadan çekildiklerini ve Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatlığını bırakma kararı aldıklarını duyurduğu öğrenildi.

↪Emniyette ifade veren Sultan Nur Ulu, yaşanan arbede sırasında Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini ittiğini iddia etti. Ulu, yaşananları anlattıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

↪Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

↪Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın paylaştığı bilgilere göre Güllü'nün son doğum gününde yaptığı dilek de yeniden gündeme geldi. Sanatçının, çocukları ve torunu için iyi dileklerde bulunduğu anlar sosyal medyada duygusal yorumlara neden oldu.