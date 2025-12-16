Kobra Murat’tan Güllü’nün kızına zehir zemberek sözler! “Şeytan, yaratık insan olmayan…”

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE SON DURUM

↪"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan ilk soruşturmada ölüm "şüpheli" olarak kayıtlara geçti.

↪Yapılan teknik incelemeler ve toplanan deliller sonrasında dosya cinayet şüphesiyle genişletildi. Evde bulunan güvenlik kamerasına ait ses kayıtları detaylı analiz için TÜBİTAK'a gönderildi.

↪Bilirkişi raporlarında yer alan değerlendirmelerde, ses kayıtlarında "Atacağım şimdi seni" ifadesinin netleştirildiği belirtildi. Bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu öne sürüldü. İddialara göre olaydan önce evde müzik açıldığı ve ardından anne ile kızı arasında arbede yaşandığı değerlendirildi.

↪Soruşturma kapsamında Gülter ve olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun, valizlerle birlikte araçlarına yöneldikleri sırada gözaltına alındıkları öğrenildi. Emniyet kaynakları, şüphelilerin yurtdışına çıkma hazırlığında olduklarına dair bulgulara ulaşıldığını aktardı.

↪Yetkililer, şüphelilerin Gürcistan güzergâhını kullanarak yurtdışına çıkmayı planladıklarına dair bilgilerin doğrulandığını ve bu doğrultuda teknik takip yapıldığını açıkladı.

↪Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, dosyada gizlilik kararı bulunduğunu belirterek, "Somut delillere ulaşabilmek için son derece titiz ve aşamalı bir çalışma yürüttük" ifadelerini kullandı.