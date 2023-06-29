Kobra Murat'ın eşi Emine'ye bakın Pınar Eliçe'nin kopyası çıktı! "18 kilo altınım var" demişti siz bir de Kobra Murat'ın kızı ve torununu görün!
Kobra Murat'ın eşi Emine'ye bakın Pınar Eliçe'nin kopyası çıktı! "18 kilo altınım var" demişti... Yaşantısı ve açıklamalarıyla dikkat çeken 51 yaşındaki Kobra Murat ailesiyle gündem oldu.Konuk olduğu programda 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, eşiyle olan fotoğrafları gösterilirken "Pınar Eliçe'nin aynısı" dedi, Eliçe bile şoke oldu. Katıldığı yayınlarda servetine dair açıklama yapan Kobra Murat "18 kilo altınım var" sözleriyle hafızalara kazınmıştı. İki erkek, bir kız evlat ve bir kız torun sahibi Kobra Murat'ın eşi ve çocukları merak konusu oldu.İşte hem Kobra Murat'ın eşi ve çocukları hem de şatafatlı evini sizler için derledik...
Kobra Murat'ın eşi Emine'ye bakın Pınar Eliçe'nin kopyası çıktı! "18 kilo altınım var" demişti... Açıklamalarıyla olay olan Kobra Murat'ın eşi, kızı ve torunu sosyal medya gündeminde.
''Kobra Murat'' lakaplı şarkıcı Murat Divandiler, farklı tarzı ve kendine has eğlenceli kişiliği ile adından söz ettimeye devam ediyor. Romanların prensi olarak anılan Kobra Murat'ın, sosyal medyada epey bir hayran kitlesi bulunuyor. İstanbul Balat'ta yaşayan Kobra Murat, sık sık katıldığı televizyon programlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
PERUĞUNU ÇIKARTMIŞTI
Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda, eşi Emine'ye yazdığı şiiri okuyan Kobra Murat, bir anda kafasındaki aslan yelesi peruğunu çıkarınca sosyal medyanın diline düşmüştü.
Geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan 3 çocuk babası Kobra Murat, servetiyle de şaşırtmıştı.Kobra Murat, açıklamasında ''Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var. Yaşlanırsam ben yine çorbayı kazanırım. Ben işten gocunmam ya da dükkanımda kostüm dikerim. Bulurum yani parayı...'' ifadelerini yer vermişti.