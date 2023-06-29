Kobra Murat'ın eşi Emine'ye bakın Pınar Eliçe'nin kopyası çıktı! "18 kilo altınım var" demişti siz bir de Kobra Murat'ın kızı ve torununu görün!

Geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan 3 çocuk babası Kobra Murat, servetiyle de şaşırtmıştı.Kobra Murat, açıklamasında ''Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var. Yaşlanırsam ben yine çorbayı kazanırım. Ben işten gocunmam ya da dükkanımda kostüm dikerim. Bulurum yani parayı...'' ifadelerini yer vermişti.