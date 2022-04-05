RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kobra Murat ve eşi görenleri şaşkına uğrattı 'bu Kobra olamaz!' Peruk haliyle zaten şoke eden edne Kobra Murat şimdi de...

Kobra Murat ve eşi görenleri şaşkına uğrattı 'bu Kobra olamaz!' Peruk haliyle zaten şoke eden edne Kobra Murat şimdi de...

Kobra Murat'ı bilmeyen yok. Kendisi Roman dünyasının en beğenilen modacılarından biri olarak başladığı bu yolda müzikle kariyerine devam etmeyi tercih etti. Sıradışı imajı, dansları ve şarkıları bir yana Kobra Murat alametifarikası tabi ki saçlarıydı. Kobra Murat geçtiğimiz aylarda eşiyle katıldığı canlı yayında peruğunu çıkarmış ve tüm Türkiye'yi küçük çaplı bir şoke uğrattı. Kobra Murat şimdi de eşiyle olan gençlik fotoğrafıyla gündemde.

05.04.2022 14:36 - Son Güncelleme: 05.04.2022 14:36
Kobra Murat ve eşi görenleri şaşkına uğrattı ’bu Kobra olamaz!’ Peruk haliyle zaten şoke eden edne Kobra Murat şimdi de...

Sosyal medyada oldukça geniş hayran kitlesi olan şarkıcı Kobra Murat'ın gençlik fotoğrafları görenleri şoke etti. Kobra Murat'ın eşiyle olan gençlik pozlarına adeta yorum yağdı.

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Kobra Murat ve eşi görenleri şaşkına uğrattı ’bu Kobra olamaz!’ Peruk haliyle zaten şoke eden edne Kobra Murat şimdi de...

Kobra Murat Roman dünyasının en beğenilen modacılarından biri olarak başladığı bu yolda müzikle kariyerine devam etmeyi tercih etti.

Kobra Murat ve eşi görenleri şaşkına uğrattı ’bu Kobra olamaz!’ Peruk haliyle zaten şoke eden edne Kobra Murat şimdi de...

Yaptığı işin yanı sıra geçirdiği operasyon sayesinde kilolarından kurtulması ve şaşırtan imaj değişikliği de çok konuşulmuştu. Giyimi, kuşamı ve tabii ki saçları.

Kobra Murat ve eşi görenleri şaşkına uğrattı ’bu Kobra olamaz!’ Peruk haliyle zaten şoke eden edne Kobra Murat şimdi de...

Enseden bıraktığı uzun saçlarını her seferinde sallaya sallaya konuşması neredeyse onun alametifarikası.

Kobra Murat ve eşi görenleri şaşkına uğrattı ’bu Kobra olamaz!’ Peruk haliyle zaten şoke eden edne Kobra Murat şimdi de...

Fakat kendisi geçtiğimiz günlerde öyle bir hamleye imzasını atmıştı ki, Kobra'yı tanıyanlar hafif çaplı bir şok geçirmişti.

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