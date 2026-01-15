Kobra Murat adliyede görüntülendi! Sebebini açıkladı

Roman müziğinin en sevilen isimlerinden Kobra Murat, bu kez sahne kıyafetleri ya da altınlarıyla değil, adliye ziyaretiyle gündeme geldi.
Gerçek adı Murat Divandiler olan ünlü şarkıcı, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde objektiflere yansıdı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kobra Murat, adliyeye bir dava için gelmediğini belirtti.
Ünlü isim, "İhale ile bir ev aldık. Onun parasını yatırmaya, imza atmaya geldik. Hepinizi öpüyorum. Evimin yanında bir arsa vardı, aralarında anlaşmazlık olmuş. Satışa çıkardılar, biz de açık artırmaya girdik ve aldık. Şimdi parasını yatırmaya gidiyoruz"ifadelerini kullandı.
Altına olan düşkünlüğü ve yatırımlarıyla tanınan Kobra Murat, daha önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla uzun süre konuşulmuştu.
Ünlü şarkıcı, o programda"18 kilo altınım, 18 evim ve 4 tane yazlığım var"sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Gösterişli tarzı ve renkli kişiliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Kobra Murat, bu kez yaptığı yeni gayrimenkul yatırımıyla adından söz ettirdi.