PODCAST CANLI YAYIN

Kobra Murat adliyede görüntülendi! Sebebini açıkladı

Lüks yaşamı ve altın tutkusu ile sık sık gündeme gelen Kobra Murat, bu kez Çağlayan Adliyesi'nde görüntülendi. Ünlü isim, adliyeye geliş nedenini açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kobra Murat adliyede görüntülendi! Sebebini açıkladı - 1

Roman müziğinin en sevilen isimlerinden Kobra Murat, bu kez sahne kıyafetleri ya da altınlarıyla değil, adliye ziyaretiyle gündeme geldi.

Kobra Murat adliyede görüntülendi! Sebebini açıkladı - 2

Gerçek adı Murat Divandiler olan ünlü şarkıcı, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde objektiflere yansıdı.

Kobra Murat adliyede görüntülendi! Sebebini açıkladı - 3
Kobra Murat Çağlayan Adliyesi'nde görüntülendi!

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kobra Murat, adliyeye bir dava için gelmediğini belirtti.

Kobra Murat adliyede görüntülendi! Sebebini açıkladı - 4

Ünlü isim, "İhale ile bir ev aldık. Onun parasını yatırmaya, imza atmaya geldik. Hepinizi öpüyorum. Evimin yanında bir arsa vardı, aralarında anlaşmazlık olmuş. Satışa çıkardılar, biz de açık artırmaya girdik ve aldık. Şimdi parasını yatırmaya gidiyoruz"ifadelerini kullandı.

Kobra Murat adliyede görüntülendi! Sebebini açıkladı - 5

Altına olan düşkünlüğü ve yatırımlarıyla tanınan Kobra Murat, daha önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla uzun süre konuşulmuştu.

Kobra Murat adliyede görüntülendi! Sebebini açıkladı - 6

Ünlü şarkıcı, o programda"18 kilo altınım, 18 evim ve 4 tane yazlığım var"sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Kobra Murat adliyede görüntülendi! Sebebini açıkladı - 7

Gösterişli tarzı ve renkli kişiliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Kobra Murat, bu kez yaptığı yeni gayrimenkul yatırımıyla adından söz ettirdi.