Kızılcık Şerbeti'nin saç baş yolduran Fatih'i tatilde fena yakalandı! Sıla Türkoğlu, Seray Kaya derken Doğukan Güngör gizemli güzelle sarmaş dolaş...
Kızılcık Şerbeti'nin saç baş yolduran Fatih'i tatilde fena yakalandı! Sıla Türkoğlu, Seray Kaya derken Doğukan Güngör gizemli güzelle sarmaş dolaş görüntüsüyle gündeme bomba gibi düştü. Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş ardından ikilinin aralarındaki güzel iletişimin zedelenmemesi adına arkadaş kalma kararı aldıkları iddia edilmişti. Hatta bu iddianın ardından Türkoğlu "Biz iki arkadaş olarak... İnsanlar genelde bizi sevgili sanıyorlar, hayır değiliz." derken Güngör ise partnerini onaylamıştı.Ardından bir başka oyuncu güzelle anılan Doğukan Güngör özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak bir derginin daveti için Bodrum'a giden Doğukan Güngör, yanındaki gizemli kız arkadaşıyla samimi anlar yaşadı.
22.06.2023 12:17 - Son Güncelleme: 22.06.2023 12:32
Kızılcık Şerbeti'nin saç baş yolduran Fatih'i tatilde fena yakalandı! Sıla Türkoğlu, Seray Kaya derken Doğukan Güngör gizemli güzelle sarmaş dolaş görüntülendi.
Muğla'da tatil yapan Doğukan Güngör, soluğu Türkbükü'nde aldı. Ünlü oyuncu, konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.
Arkadaşlarıyla sohbet eden Doğukan Güngör'ün yanındaki kız arkadaşıyla samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.