Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si tatilde! Sibel Taşçıoğlu'nun 20 yıl beklediği eşi öyle bir isim çıktı ki... Meğer Erkan Kolçak Köstendil'le...
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si tatilde! Sibel Taşçıoğlu'nun 20 yıl beklediği eşi öyle bir isim çıktı ki... Kızılcık Şerbetisezon finalinin ardından Sibel Taşçıoğlu eşiyle Taylan tatiline çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Sibel Taşçıoğlu'nun eşinin kim olduğunu merak edenler, Erkan Kolçak Köstendil gerçeği ile şaşkına döndü. 20 yıl sonra yolları tekrar kesişen Sibel Taşçıoğlu, 3 yıldır birlikte olduğu Murat Kolçak Köstendil ile 7 yıldır evli.
27.06.2023 17:43 - Son Güncelleme: 27.06.2023 17:43
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si tatilde! Sibel Taşçıoğlu'nun 20 yıl beklediği eşi öyle bir isim çıktı ki...
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali yapmasıyla eşi ile birlikte Taylan tatiline çıkan Sibel Taşçıoğlu Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
Sibel Taşçıoğlu, Murat Kolçak Köstendil ile evlidir. 20 yıl sonra yolları tekrar kesişen Sibel Taşçıoğlu, 3 yıldır birlikte olduğu Murat Kolçak Köstendil ile 7 yıldır evli. Kır düğününe çifti yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Düğüne İbrahim Kutluay-Demet Şener, Ayşegül Bafralı-İsmet Üstekin, Demet Evgar ve Hare Sürel gibi ünlü isimler de katılmıştı.