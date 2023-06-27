Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si tatilde! Sibel Taşçıoğlu’nun 20 yıl beklediği eşi öyle bir isim çıktı ki... Meğer Erkan Kolçak Köstendil’le...

Sibel Taşçıoğlu, Murat Kolçak Köstendil ile evlidir. 20 yıl sonra yolları tekrar kesişen Sibel Taşçıoğlu, 3 yıldır birlikte olduğu Murat Kolçak Köstendil ile 7 yıldır evli. Kır düğününe çifti yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Düğüne İbrahim Kutluay-Demet Şener, Ayşegül Bafralı-İsmet Üstekin, Demet Evgar ve Hare Sürel gibi ünlü isimler de katılmıştı.