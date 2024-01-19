Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Kızılcık Şerbeti Pembe'nin eşi meğer Erkan Kolçak Köstendil'in...

İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan Kızılcık Şerbeti'nde, başrollerden daha çok konuşulan isimler var. Onlardan biri de Doğa'nın kayınvalidesi Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu. Gelini Doğa'nın teyzesi Alev'e aşık olan eşi Apo'dan büyük bir darbe yiyen Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun o isimle evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Sibel Taşçıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Pembe, Abdullah'ın eşi ve üç çocuğunun annesidir. Abdullah'la görücü usulü evlenmiş ama ona aşık olmuştur. Pembe için hayat kocası ve çocuklarından ibarettir. Evlatlarından, mutluluğu için fedakarlık yapmaktan kaçınmaz. Yapıcı, güler yüzlü, titiz, tertipli bir kadındır.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini Sibel Taşçıoğlu canlandırmaktadır.
1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı.