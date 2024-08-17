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Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’ndan eşi ve Ceren Karakoç’la tatil pozu! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil’in...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, sosyal medya hesabında rol arkadaşı Ceren Karakoç'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, Karakoç ve eşiyle tatil pozunu Instagram hesabında yayınladı. Taşçıoğlu'nun eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sibel Taşçıoğlu'nun eşi kim...

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 15:16 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 15:16
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’ndan eşi ve Ceren Karakoç’la tatil pozu! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil’in... 1

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, dizide kızı Nursema rolüyle izleyici karşısına çıkan Ceren Karakoç'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’ndan eşi ve Ceren Karakoç’la tatil pozu! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil’in... 2

Ünlü oyuncu, Karakoç ve eşiyle tatil pozunu Instagram hesabında yayınladı.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’ndan eşi ve Ceren Karakoç’la tatil pozu! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil’in... 3

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan fotoğraf, kısa süre içinde gündem oldu.

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