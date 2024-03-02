'Adını Feriha Koydum', 'Güllerin Savaşı' ve 'Evlilik Hakkında Her Şey' gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan başarılı oyuncu Barış Kılıç, kişisel yaşamıyla da merak uyandırıyor. Özellikle "Barış Kılıç'ın eşi kim? Evli mi ve kimle evli?" gibi sorular, hayranları tarafından sıkça soruluyor. Ünlü oyuncunun hayat arkadaşını keşfedenler, çiftin birlikteliğine hayranlıkla "Siz birbirinize çok yakışıyorsunuz" şeklinde yorumlar yapıyor. Şimdi, gelin hep birlikte Barış Kılıç'ın eşinin kim olduğuna daha yakından bakalım...
Ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BARIŞ KILIÇ KİMDİR?
21 Şubat 1978 tarihinde Malatya,Arguvan'da dünyaya gelen Barış Kılıç, 1983 yılında İstanbul'a taşındı. Okmeydanı Anadolu Lisesi'ni tamamlayan Kılıç, İstanbul üniversitesinin iktisat fakültesinden mezun oldu.
Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika'ya giden ve bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye'ye dönen oyuncu, Yeditepe üniversitesinde yüksek lisans yaptı.