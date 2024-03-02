Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! 17 yıllık büyük aşk! Evrim Alasya’nın partneri meğer...

'Adını Feriha Koydum', 'Güllerin Savaşı' ve 'Evlilik Hakkında Her Şey' gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan başarılı oyuncu Barış Kılıç, kişisel yaşamıyla da merak uyandırıyor. Özellikle "Barış Kılıç'ın eşi kim? Evli mi ve kimle evli?" gibi sorular, hayranları tarafından sıkça soruluyor. Ünlü oyuncunun hayat arkadaşını keşfedenler, çiftin birlikteliğine hayranlıkla "Siz birbirinize çok yakışıyorsunuz" şeklinde yorumlar yapıyor. Şimdi, gelin hep birlikte Barış Kılıç'ın eşinin kim olduğuna daha yakından bakalım...