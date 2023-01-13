Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı! Barış Kılıç'ın 15 yıllık eşi Ayşegül...
Bu sezon Show TV'de izleyici karşısına çıkmaya başlayan Kızılcık Şerbeti iyi bir ivme yakaladı. Birbirinden farklı iki ailenin çocuklarının aşık olup, evlenmesi etrafında şekillenen dizide Barış Kılıç, Ömer karakterine hayat veriyor. 44 yaşındaki oyuncu bu zaman kadar pek çok dizide rol aldı almasına ama özel hayatını her daim gözlerden uzak tutmayı başardı. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Barış Kılıç hakkında araştırma yapanlar 2007 yılından bu yana evli ve 2 çocuklu olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte başta Barış Kılıç olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
13.01.2023 13:13 - Son Güncelleme: 13.01.2023 13:13
Leylan, Vazgeç Gönlüm, Aynadaki Düşman, Sakarya Fırat, Adını Feriha Koydum, Merhaba Hayat, Lale Devri ve Güllerin Savaşı gibi yapımlarda yer alan Barış Kılıç şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat vermektedir.