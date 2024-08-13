Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in evine bakın! Her detayı çok konuşuldu! Yatak odasından muhteşem manzarasına...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, kariyerinin yanı sıra açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran Civelek, son olarak eviyle gündeme geldi. Feyza Civelek'in senarist annesiyle yaşadığı evi görenler dönüp bir daha baktı. Ünlü oyuncunun evi, yatak odasından salonuna her detayı çok konuşuldu. İşte Feyza Civelek'in muhteşem manzaralı evi...