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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda bakın nasıl yakalandı! Siyah bikinili tarzı dikkat çekti

Adını Feriha Koydum dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Feyza Civelek, Bodrum tatilinde kameralara yansıdı. Siyah bikinisi ile görüntülenen ünlü oyuncunun tarzı, dikkat çekerek kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Feyza Civelek'in Bodrum tatilinden görüntüler...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 10:57 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 10:57
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda bakın nasıl yakalandı! Siyah bikinili tarzı dikkat çekti 1

Adını Feriha Koydum dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Feyza Civelek, son olarak Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nilay karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda bakın nasıl yakalandı! Siyah bikinili tarzı dikkat çekti 2

Oyunculuğu kadar açıklamalarıyla da gündem olan Civelek, bu kez tatil görüntüleriyle adından söz ettirdi.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda bakın nasıl yakalandı! Siyah bikinili tarzı dikkat çekti 3

Siyah bikinisi ile görüntülenen ünlü oyuncunun tarzı, dikkat çekerek kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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