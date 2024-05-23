Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı bakın kimin kardeşi çıktı! Duyanlar şaşıp kaldı! Çok izlenen başka bir dizinin oyuncusuymuş

Kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in etrafında son günlerde adeta kara bulutlar dolaşıyor. Uyuşturucu satın alırken, polise yakalanması ile magazin gündemine bomba gibi düşen Civelek, annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olması sebebiyle 'torpil' eleştirilerinin de hedefi oldu. Civelek'in hayatını merak edip araştırmaya başlayanlar ünlü oyuncu hakkında şaşırtıcı bir bilgi daha öğrendi. Civelek'in kardeşinin de kendisi gibi oyuncu olduğu ortaya çıktı. Abla-kardeşi görenlerin ağzı açık kalırken, anne Melis Civelek'te topa tutuldu. Bakın Feyza Civelek'in kardeşi kimmiş...