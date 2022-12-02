Kızılcık Şerbeti’nin kaynana Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil’in...

1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır.

Sibel Taşçıoğlu hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey ise eşi oldu. İşte başta Sibel Taşçıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.