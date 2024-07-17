Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar’dan Ibiza’da ilan-ı aşk! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Doğukan Güngör’ün partneri meğer...

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Görkem karakterini canlandıran Özge Özacar, yeni bir aşka yelken açtı. Ibiza tatilinde ilan-ı aşkta bulunan oyuncunun sevgilisi de tanıdık çıktı. Bakın Özge Özacar hangi ünlü ailenin oğluyla aşk yaşıyor...
Kısmet, Kefaret, Sevgili Geçmiş, Baba gibi dizilerde yer alan Özge Özacar'ın son adresi Kızılcık Şerbeti oldu.
Dizideki performansıyla dikkat çeke oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Özacar, son olarak yeni aşkıyla gündeme geldi. Sabah'tan Bülent Cankurt, ilan-ı aşkta bulunan Özge Özacar'ın yeni ilişkisiyle ilgili köşe yazısında şu ifadeleri kullandı: