Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar’dan Ibiza’da ilan-ı aşk! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Doğukan Güngör’ün partneri meğer...

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Görkem karakterini canlandıran Özge Özacar, yeni bir aşka yelken açtı. Ibiza tatilinde ilan-ı aşkta bulunan oyuncunun sevgilisi de tanıdık çıktı. Bakın Özge Özacar hangi ünlü ailenin oğluyla aşk yaşıyor...