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Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin fitne fücur Nilay'ı Feyza Civelek aşkını anlattı! "Sabah onu görmek için..." Peşinden koştuğu Çağatay Ulusoy'u bezdirmişti

Kızılcık Şerbeti'nin fitne fücur Nilay'ı Feyza Civelek aşkını anlattı! "Sabah onu görmek için..." Peşinden koştuğu Çağatay Ulusoy'u bezdirmişti

Kızılcık Şerbeti'nin fitne fücur Nilay'ı Feyza Civelek aşkını anlattı! Daha önce Adını Feriha Koydum dizisinde Lara karakteri ile karşımıza çıkan Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Zaman zaman tepki çeken dizide canlandırdığı 'sevimsiz elti' olarak hafızalara kazınan Feyza Civelek aşk tarifi ile gündeme bomba gibi düştü. Feyza Civelek'e göre aşk bakın neymiş...

15.06.2023 17:44 - Son Güncelleme: 15.06.2023 17:58
Kızılcık Şerbeti’nin fitne fücur Nilay’ı Feyza Civelek aşkını anlattı! Sabah onu görmek için... Peşinden koştuğu Çağatay Ulusoy’u bezdirmişti

"SABAH ONU GÖRMEK İÇİN..."

Kızılcık Şerbeti'nin fitne fücur Nilay'ı Feyza Civelek aşkını anlattı! Peşinden koştuğu Çağatay Ulusoy'u canından bezdirmişti...

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Kızılcık Şerbeti’nin fitne fücur Nilay’ı Feyza Civelek aşkını anlattı! Sabah onu görmek için... Peşinden koştuğu Çağatay Ulusoy’u bezdirmişti

'Adını Feriha Koydum' ve 'Güllerin Savaşı' gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek'i şimdi tanıyabilenlere aşk olsun...

Kızılcık Şerbeti’nin fitne fücur Nilay’ı Feyza Civelek aşkını anlattı! Sabah onu görmek için... Peşinden koştuğu Çağatay Ulusoy’u bezdirmişti

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek ünlülerin diyetisyeni Şeyda Coşkun ile kampa girmiş ve 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşmüştü. Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.

Kızılcık Şerbeti’nin fitne fücur Nilay’ı Feyza Civelek aşkını anlattı! Sabah onu görmek için... Peşinden koştuğu Çağatay Ulusoy’u bezdirmişti

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Lara karakteri ile hafızalara kazınan Feza Civelek, o dönem rol gereği Hazal Kaya'ya aşık olan Çağatay Ulusoy'un peşinden koşmasıyla saç baş yoldurmuştu.

Kızılcık Şerbeti’nin fitne fücur Nilay’ı Feyza Civelek aşkını anlattı! Sabah onu görmek için... Peşinden koştuğu Çağatay Ulusoy’u bezdirmişti

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteri ile yeniden ekranlara dönen Feyza Civelek, verdiği bir röportajda aşkı tarif etti.

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