Kızılcık Şerbeti'nin fitne fücur Nilay'ı Feyza Civelek aşkını anlattı! "Sabah onu görmek için..." Peşinden koştuğu Çağatay Ulusoy'u bezdirmişti

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek ünlülerin diyetisyeni Şeyda Coşkun ile kampa girmiş ve 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşmüştü. Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.

