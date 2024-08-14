Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan Settar Tanrıöğen itirafı! İlk kez anlattı: “Settar abi bir kere beni kenara çekip...”

Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, konuk olduğu bir programda rol arkadaşı Settar Tanrıöğen ile söyledikleri dikkat çekti. Samimi açıklamalarıyla gündem olan Türkoğlu'nun Settar Tanrıöğen itirafı çok konuşuldu. İşte o açıklamalar...