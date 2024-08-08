Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu leopar desenli bikinisiyle küvette! Kaan Taşaner ile Doğukan Güngör’ün partneri...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran ve Kaan Taşaner ile Doğukan Güngör'le kamera karşısına Sıla Türkoğlu, sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Bodrum'da aldı. Oyuncu buradan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Türkoğlu, leopar desenli bikinisiyle küvette verdiği pozu sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlüler arasında akım haline gelen soğuk su meditasyonu yapan Türkoğlu'nun o anları çok konuşuldu.