Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu leopar desenli bikinisiyle küvette! Kaan Taşaner ile Doğukan Güngör’ün partneri...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran ve Kaan Taşaner ile Doğukan Güngör'le kamera karşısına Sıla Türkoğlu, sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Bodrum'da aldı. Oyuncu buradan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Türkoğlu, leopar desenli bikinisiyle küvette verdiği pozu sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlüler arasında akım haline gelen soğuk su meditasyonu yapan Türkoğlu'nun o anları çok konuşuldu.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Tatil için Bodrum'a giden ünlü oyuncu, Çağla Şıkel'in başlattığı ve sonrasında Mustafa Sandal, Yasemin Şefkatli gibi isimlerinde katıldığı soğuk su dolu küvete girme akımına katıldı.
Soğuk su dolu küvete leopar desenli bikinisiyle giren Türkoğlu, paylaşımına "Cold plunge, her gün yapıyoruz" notunu ekledi.