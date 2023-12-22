Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ile sevgilisi Alp Navruz ayrıldı! Aşk bakın neden tek hamlede bitti! İlk işleri bakın ne oldu

Önce Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş ardından ikilinin aralarındaki güzel iletişimin zedelenmemesi adına arkadaş kalma kararı aldıkları iddia edilmişti. Sonrasında Türkoğlu'nun bir başka meslektaşı Alp Navruz'la aşk yaşadığı ortaya çıkmış iddiadan aylar sonra çiftten yan yana ilk paylaşımlar gelmişti. Aşklarını gözden uzak yaşayan çift hakkıda bugün bomba bir iddia ortaya atıldı. Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz ayrıldı mı? Ayrılık sebebi ne?
Bomba ayrılık iddiası! Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz sosyal medyada birbirini sildi.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş hatta ikili birlikte tatile bile gitmişti.
Aşk iddialarıyla gündeme gelen Sıla Türkoğlu, "İnsanlar genelde bizi sevgili sanıyorlar, hayır değiliz." derken Güngör ise partnerini onaylamıştı.