Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu fena yakalandı: 6 ay uzak kalacak!

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterini oynayan Sıla Türkoğlu trafikte fena yakalandı. Çevirmeye takılan Sıla Türkoğlu'nun alkollü olduğu tespit edildi. Kızılcık Şerbeti'ndin yıldızı 6 ay süreyle trafiğe çıkamayacak.
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu fena yakalandı.
SILA TÜRKOĞLU ALKOLLÜ YAKALANDI
Olay, geçtiğimiz akşam yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sıla Türkoğlu, alkollü bir şekilde araç kullanırken polis tarafından durduruldu. Yapılan alkol testi sonucunda Türkoğlu'nun 0.78 promil alkollü olduğu belirlendi.
KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YILDIZINA 6 AYLIK ŞOK!
Türkoğlu'nun ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ekol'ün haberine göre oyuncunun menajeri ise ünlü oyuncuyla konuşmak isteyen muhabirle tartışmaya girdi. Ünlü oyuncudan konuya ilişkin açıklama gelmedi.