Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu fena yakalandı: 6 ay uzak kalacak!

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SILA TÜRKOĞLU ALKOLLÜ YAKALANDI

Olay, geçtiğimiz akşam yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sıla Türkoğlu, alkollü bir şekilde araç kullanırken polis tarafından durduruldu. Yapılan alkol testi sonucunda Türkoğlu'nun 0.78 promil alkollü olduğu belirlendi.